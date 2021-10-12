"Приехала навестить мою греческую семью": сидящая на могиле Толкалина сделала признание

Звезда кино и сериалов раскрыла детали личной жизни.

Популярная актриса Любовь Толкалина отправилась в Грецию. В Афинах, как оказалось, находится могила близкого для артистки человека. В 2016 году скончалась крестная мать Любови – гречанка по национальности.

Артистка всегда называла крестную Валентиной, между тем женщину звали Василики Андроникиду. Настоящее имя родного человека Толкалина до недавнего времени не знала – прочитала на надгробной плите.

По словам артистки, в Грецию Андроникиду переехала в 80-х. Крестницу женщина никогда не забывала. Толкалина до сих пор с теплотой вспоминает посылки со сладостями и жвачками, которые любимая Валентина присылала ей в перестройку. Вкладыши от жевательных резинок тогда еще юная Любовь продавала одноклассникам. "И благодаря ей я слыла состоятельной миллионершей", – поделилась знаменитость. Любовь добавила, что в жизни есть события, которые навсегда врезаются в память и остаются там до конца жизни.

"Греков было много в Чимкенте, теперь уже Шымкент, откуда родом мама. Все жили одной большой семьей. Я приехала навестить мою греческую семью. И наконец то обняла Крестную. Пусть так, но все же", –призналась Любовь Толкалина.

В личном микроблоге артистка опубликовав снимок, созданный на кладбище. Актриса запечатлена у могилы крестной матери. Артистка, облаченная в черное, сидит на серых гранитных плитах, формирующих ступени.