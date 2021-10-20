Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Залил дерьмом все столы": оконфузившийся Басков испортил праздник Буйнову
Стало известно об уходе Заворотнюк
Солистка "Тутси" о вынужденном интиме в группе: Нельзя сказать
Раздавлен болезнью: Ушедший в монастырь народный артист появился на публике
партнеры
Среда
20 октября
Лента новостей
19:26
"Я тебя очень люблю": Сумишевский утонул в объятиях красотки через полгода после похорон жены
19:15
"Он не душка": Сунувшийся в ширинку Басков взбудоражил Милохина
18:46
Долина всполошила народ своим видом после пропажи
18:26
Подкатил на лимузине: Ревва снял красотку с подругами у ночного клуба
18:14
"Чуда не испытала": Бузова взвыла из-за неспособности родить
18:00
В Новосибирске таксист сбил мужчину и набросился на него с битой
17:50
Седокова взбесила россиян наплевательским отношением к родителям
17:38
Разрывающаяся между материнством и работой Тарханова: Это моя отдушина
17:31
Наркоман и уголовник: муж Распутиной попал в реанимацию после скандала
17:30
Позорище: Дочь Толкалиной прыгнула в постель к мужчине еще ребенком
17:10
"Пассажиров в ДТП так не прессуют": Собчак с пристрастием допросили в Сочи
16:45
"Исправила ошибку природы": Мария Куликова раскрыла тайну своей внешности
16:37
"Отец видел?!": 11-летний сын Водонаевой набил тюремную наколку
16:28
На Украине запрещают российский рубль
16:27
Дитя бывшей жены Шнурова стало жертвой коронавируса
16:25
"Стала злоупотреблять": Повереннова призналась в пагубном пристрастии
16:07
В Самаре загорелись 4 этажа жилого дома
16:06
Пелагея встала грудью за оскобленную Бородину: Разведенки объединились!
16:04
Роман с актером "Клона" и суд: почему звезде бразильских сериалов Каролине Ферраз объявили бойкот
15:57
Пытающаяся отсрочить старение Валерия показала любимую позу для наслаждения
15:39
Бузова напугала народ громким обещанием
15:36
В скандале Волочковой с Большим театром случился неожиданный поворот
15:36
"Ужас!": Мороз затравили за нелепый вид дочери
15:30
Туктамышева рассекретила скандал с приставаниями: Обескураживает
15:24
"Любит и коньячку выпить, и прочее": Агутин хорошо "погудел" с Пугачевой
15:16
Два предательства, смерть невестки и воспитание внука: тяжелые испытания в жизни актера Сергей Никоненко
15:07
Путин объявил о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября
15:06
"Она забеременела": Бросивший старуху Солнцев показал новую любовь
14:46
"Может часто, но коротко": Макееву с новым мужем срочно отправили к сексологу
14:44
Соблазнительная Джанабаева показала пухлые ножки: Альбина расцвела!
14:44
Потерявшая голос Бузова в трусах не может встать: Чуда не бывает
14:41
Предчувствовал беду: названа причина смерти звезды советских фильмов о Шерлоке Холмсе
14:35
Российские работодатели назвали основные причины увольнения сотрудников
14:23
"Нужно бежать": Заговорившая об уходе Заворотнюк прячется из-за угроз
14:20
"Пузанчик какой": вид оскандалившей Булановой вызвал оторопь
14:17
"Стройная красотка": появилась информация о любовнице принца Уильяма
14:07
Тяжелобольная Гузеева тайно сбежала из больницы: Кланяюсь в ноги каждому
14:02
Немощная старушка: вид Остроумовой в инвалидной коляске вызвал шок
13:57
Загульный образ жизни, венчание и уход в монастырь: как живет звезда сериала "Кадетство" Вадим Андреев
13:50
"Цирк оральной проституции": Собчак отправляют в специнтернат после поцелуя с Ивлеевой
13:47
"Плевала я": униженная Буланова отмахнулась от Борисовой
13:33
Известную певицу ждут большие проблемы из-за писающей под елкой Волочковой
13:29
Бывшая жена Меладзе хочет пообщаться с духом покойного сына: Он меня встретит
13:27
Валерия испытала экстаз в позе кверху задом: Пригожин постарался
13:22
Песков: Путин намерен принять решение о новых антиковидных мерах
13:10
В Кремле назвали сроки новой встречи Путина и Байдена
13:03
Надевшая кольцо Пегова откровенно о замужестве: Готова мчаться за ним и признаваться в любви
12:51
Умер народный артист России Владимир Михайлов
12:50
Дарья Мельникова бросает детей ради ночных встреч с партнером
12:49
"Не стесняйтесь!": овдовевшую 84-летнюю Немоляеву засняли во время объятий с сексуальным красавцем
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Потерявшую голос Бузову предостерегли от роковой ошибки: Никакого коньяка
Бузова сделала признание о романе с Батрутдиновым
"Скотина, гони! Я к сыну тороплюсь": Всплыли неожиданные детали смертельного ДТП с Собчак
Бузова напугала народ громким обещанием
Водянова впервые показала сына от миллиардера
Раскрыт секрет счастливого брака Проскуряковой и обрюзгшего Николаева: Гналась за деньгами
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Позорище: Дочь Толкалиной прыгнула в постель к мужчине еще ребенком

Позорище: Дочь Толкалиной прыгнула в постель к мужчине еще ребенком

Наследница актрисы рассекретила личную жизнь. Дочь Любови Толкалиной рано вступила в любовную связь.
прочитано 384 раза

Мария Михалкова-Кончаловская заключила брак с избранником Никитой Кузьминым в возрасте 19 лет. С тех пор прошло чуть больше года, и о разводе пока речи не идет. Звездная наследница встретила свое счастье на Киевском вокзале, когда была школьницей. Мужчина сам подошел к ней, чтобы познакомиться. Его не остановило, что дочь Любови Толкалиной была еще ребенком.

ПО ТЕМЕ

Изуродовавшая лицо дочь Кончаловского ужаснула народ: Кожу уже жалко

 Любовь Николаевна Толкалина

Любовь Николаевна Толкалина актриса

Недавно Мария опубликовала в личном блоге ролик с торжества по случаю годовщины свадьбы. В комментариях у нее спросили, сколько лет она живет вместе с Никитой как девушка. Брюнетка откровенно призналась, что уже четыре года делит с возлюбленным одну жилплощадь.

Пользователи Сети установили время, когда дочь Любови Толкалиной вступила во взрослую жизнь с любовной подоплекой. В результате они сделали неутешительный вывод: Мария "прыгнула" в постель к мужчине, еще не достигнув совершеннолетия. Такое положение дел позорит родню, которая свободно допустила неопытную девицу к мужской ласке.


Напомним, Мария Михалкова-Кончаловская в ближайшее время не планирует рожать детей. Модель понимает, что содержание ребенка требует внушительных финансовых затрат, а она пока не имеет для этого достаточно средств. Вместе с супругом дочь Любови Толкалиной заботится о кошке, пока паре этого хватает.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 20 октября 2021, 17:30 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

У Толкалиной в новом браке возникли трудности

комментарии

Ответить:

.
Пожаловаться Ответить
при чем тут знаменитая родня,у девочки есть мама-папа,которые воспитывают и несут ответственность за свою дочь,только с кого дочка будет брать пример, если папа ушел,а маме не фигни-не до воспитания дочери,она то и дело голая позирует везде,пусть радуются,что дочка не из койки в койку начала прыгать,а живет с одним.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Сериалы

Загульный образ жизни, венчание и уход в монастырь: как живет звезда сериала "Кадетство" Вадим Андреев

Что стало с известным актером
Шоу-бизнес

"Выглядит стыдно": Слетавшую в космос Пересильд пнули за выдвижение к госнаграде

Артистку поставили на место
Шоу-бизнес

Звездные романы, бездетность, брак с детдомовским и потеря любимого: какую жизнь прожила актриса Жанна Болотова

Как сложилась судьба звезды советского кино
Шоу-бизнес

"Я вынуждена отменить выступления": Нетребко необходима срочная операция

Певица страдает от постоянных болей

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября 2021 года
Ссоры, интрижка на работе и "легкие" деньги: что ждет знаки зодиака во второй половине октября
Кто ты из героев сериала "Игра в кальмара"? Подскажет знак зодиака
Успейте до 5 ноября: астролог назвала список вещей, которые нужно сделать для счастья

Здоровье

В России выявили 34 073 новых случая коронавируса
Москва вводит новые санитарные меры из-за роста заболеваемости COVID-19
Голикова предложила ввести нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября
За сутки в России ковидом заболели 33 740 человек

Спорт

Туктамышева рассекретила скандал с приставаниями: Обескураживает
Впервые в истории: российская команда выиграла чемпионат мира по Dota 2
Фигуристка Валиева побила два мировых рекорда на турнире в Финляндии
Зазвездилась? Оскандалившаяся Загитова устроила новую истерику

Регионы

В Новосибирске таксист сбил мужчину и набросился на него с битой
В Самаре загорелись 4 этажа жилого дома
В Ростовской области ружье пассажира автобуса выстрелило в человека
Под Москвой два парня избили и ограбили мужчину
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+