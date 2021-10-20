Позорище: Дочь Толкалиной прыгнула в постель к мужчине еще ребенком

Наследница актрисы рассекретила личную жизнь. Дочь Любови Толкалиной рано вступила в любовную связь.

Мария Михалкова-Кончаловская заключила брак с избранником Никитой Кузьминым в возрасте 19 лет. С тех пор прошло чуть больше года, и о разводе пока речи не идет. Звездная наследница встретила свое счастье на Киевском вокзале, когда была школьницей. Мужчина сам подошел к ней, чтобы познакомиться. Его не остановило, что дочь Любови Толкалиной была еще ребенком.

Недавно Мария опубликовала в личном блоге ролик с торжества по случаю годовщины свадьбы. В комментариях у нее спросили, сколько лет она живет вместе с Никитой как девушка. Брюнетка откровенно призналась, что уже четыре года делит с возлюбленным одну жилплощадь.

Пользователи Сети установили время, когда дочь Любови Толкалиной вступила во взрослую жизнь с любовной подоплекой. В результате они сделали неутешительный вывод: Мария "прыгнула" в постель к мужчине, еще не достигнув совершеннолетия. Такое положение дел позорит родню, которая свободно допустила неопытную девицу к мужской ласке.

Напомним, Мария Михалкова-Кончаловская в ближайшее время не планирует рожать детей. Модель понимает, что содержание ребенка требует внушительных финансовых затрат, а она пока не имеет для этого достаточно средств. Вместе с супругом дочь Любови Толкалиной заботится о кошке, пока паре этого хватает.

