Изувеченная Бородина перестала ходить: Синее тело и боли

Известно, что участие в программе дается ей крайне непросто. Так, уже несколько раз ведущая и ее партнер оказывались на грани выбывания, но их спасали зрители. В какой-то момент Ксения просто вышла из себя. Она далеко не всегда согласна с ироничными высказываниями судей. Не так давно за нее заступились.
Певица Пелагея оказалась в составе членов жюри и встала грудью за Ксению Бородину. Знаменитость настолько растрогал поступок певицы, что она посвятила ему целый пост. В публикации ведущая указала, что женщины должны помогать друг другу и поблагодарила исполнительницу. Она отметила, что сегодня в шоу-бизнесе крайне мало людей, которые способны на искренние проявления доброты.
Теперь в "историях" личного блога звезды появились ужасающие кадры. Она призналась, что во время тренировок получила много травм. Сейчас ее колени разбиты настолько, что она практически не может ходить. Ведущая пошутила, что поставщики и производители кремов от синяков и ссадин могли бы хорошо заработать, если бы купили у нее рекламный пост.
Ксения Бородина показала стройные ноги в зеркале. Ее тело и правда приобрело синеватый оттенок. Как сообщает "Пятый канал", изнурительные тренировки сказались на состоянии знаменитости. Она отметила, что взяла выходной, так как иначе боится просто не выдержать.
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Эктромелия