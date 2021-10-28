Изувеченная Бородина перестала ходить: Синее тело и боли

В последнее время практически вся жизнь Ксении Бородиной проходит на шоу "Ледниковый период". Теледива постоянно тренируется, что приносит ей множество неприятностей.

Известно, что участие в программе дается ей крайне непросто. Так, уже несколько раз ведущая и ее партнер оказывались на грани выбывания, но их спасали зрители. В какой-то момент Ксения просто вышла из себя. Она далеко не всегда согласна с ироничными высказываниями судей. Не так давно за нее заступились.

Певица Пелагея оказалась в составе членов жюри и встала грудью за Ксению Бородину. Знаменитость настолько растрогал поступок певицы, что она посвятила ему целый пост. В публикации ведущая указала, что женщины должны помогать друг другу и поблагодарила исполнительницу. Она отметила, что сегодня в шоу-бизнесе крайне мало людей, которые способны на искренние проявления доброты.

Теперь в "историях" личного блога звезды появились ужасающие кадры. Она призналась, что во время тренировок получила много травм. Сейчас ее колени разбиты настолько, что она практически не может ходить. Ведущая пошутила, что поставщики и производители кремов от синяков и ссадин могли бы хорошо заработать, если бы купили у нее рекламный пост.

Ксения Бородина показала стройные ноги в зеркале. Ее тело и правда приобрело синеватый оттенок. Как сообщает "Пятый канал", изнурительные тренировки сказались на состоянии знаменитости. Она отметила, что взяла выходной, так как иначе боится просто не выдержать.

