Партнер разнес Бородину на льду: Каракатица

Фигурист Дмитрий Соловьев высказался о работе с Ксенией Бородиной на шоу "Ледниковый период" Первого канала.

Спортсмен признался, что, когда впервые увидел теледиву, то она была похожа на каракатицу. Он объяснил, что ведущая не понимала, как держаться на льду. Дмитрию Соловьеву пришлось изрядно попотеть, чтобы научить Ксению Бородину основам мастерства.

Спортсмен отметил, что слишком строго воспринимать неудачи звезды не нужно, поскольку у нее нет ни хореографического, ни актерского опыта в прошлом. Из-за этого Ксения Бородина "боится и зажимается". Фигурист отметил, что они с партнершей проводят по шесть-семь часов на льду, тренируясь.

Дмитрий Соловьев требователен к знаменитости и не дает ей опустить руки. Он добавил, что Ксения Бородина очень близко к сердцу принимает критику жюри шоу. По словам фигуриста, они с ведущей "Дома-2" сошлись характерами, поэтому работать им вместе комфортно.