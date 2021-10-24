Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Залил дерьмом все столы": оконфузившийся Басков испортил праздник Буйнову
Стало известно об уходе Заворотнюк
Солистка "Тутси" о вынужденном интиме в группе: Нельзя сказать
Раздавлен болезнью: Ушедший в монастырь народный артист появился на публике
партнеры
Воскресенье
24 октября
Лента новостей
06:38
Партнер разнес Бородину на льду: Каракатица
04:31
"Мне с ней хорошо": Милохин признался в близком контакте с Медведевой
02:18
Недавно родившая Джанабаева сверкнула прелестями на отдыхе
00:07
Филиппов день: традиции и приметы 24 октября
22:24
Матильда Шнурова избавилась от элитной квартиры и решила покинуть город
20:16
Пышка из "Дома-2" не может прийти в себя после операции
18:13
"Очень боюсь": Солнцев нанял охрану на свадьбу с новой возлюбленной
18:10
Водонаева влезла в разборки Бони и Бородиной: Надо уметь держать лицо
18:04
Тарасова закидали камнями из-за наглой лжи
17:50
Агутин пошел на крайние меры после известия о смертельной болезни
17:45
Эксперт Марцинкевич о стратегии Зеленского по транзиту газа: Обычная серая схема
17:19
Рапунцель нелепо оправдалась за активность во время беременности
17:05
Бывшая возлюбленная мужа Макеевой грустит из-за сбежавшего сына
16:30
Народная артистка России умерла из-за тяжелой болезни
15:15
Манукян нажил врагов из-за дел отца: Угрожали убийством
14:59
Недавно женившийся Авербух растоптал разведенную Муцениеце: Сейчас начну плакать
14:56
Членство Украины в Евросоюзе и НАТО является вопросом времени – дипломат Кулеба
14:12
Застреливший человека Болдуин прервал молчание
13:55
Проблемная дочь объявила голодовку из-за агрессии Даны Борисовой
13:32
Орбакайте влезла в разрушенные отношения Харламова и Асмус
13:15
Полностью поражены легкие: состояние тяжелобольного Гаркалина ухудшилось
12:59
Нож в спину: близкие плюнули на оставшуюся без работы Поргину
12:37
"Клюкиной можно два раза": Тимати заикнулся о новом "Холостяке"
12:27
Боня бросила камень в огород завистливой Бородиной
12:22
Абрикосов обрушился на богохульницу Бузову: Наказания нахалке не избежать
12:19
Умерла журналистка радиостанции "Эхо Москвы"
11:43
"Мы замерли": Пересильд и Шипенко об отказе оборудования на космическом корабле
11:40
А как же Карпович? Прилучного застукали в объятьях роскошной блондинки
11:39
"Что случилось?": Окровавленное лицо Нетребко перепугало россиян
11:29
Отбирающий рейтинг у партии "Слуга народа" Зеленский переходит к репрессиям – эксперт Небоженко
11:08
"Здравствуй, пятница!": голая Королева прикрыла срам еловыми ветками
10:52
Дочь Славы сообщила об операции: Появилось новообразование
10:51
"Сочувствую": внешний вид Успенской шокировал народ
10:36
Строгий режим и смерть: в жизни Розенбаума случилось ужасное
08:18
День Евлампия Зимоуказателя: что нельзя делать 23 октября
06:08
Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года
04:10
Птаха рассказал о домогательствах со стороны Айзы Долматовой: Слишком грязная история
02:11
К чему снятся муравьи
23:59
Оставила ребенка с психически больной матерью, пережила три потери: тяжелая судьба Елены Санаевой
22:31
Стало известно о неожиданном уходе Бурковского
21:43
"Разрушил мою жизнь": Руссо набросился на своего давнего обидчика
21:28
"Много проблем с психикой": что происходит с Гузеевой после больницы
21:17
"Переживает о США больше Байдена": американцы восхитились речью Путина на Валдае
21:09
Как миллиардер Джордж Сорос разрушает государства
20:47
"Можно ожидать всего": испугавшийся бывшей жены Солнцев нанял охрану
20:37
Раздраженные газовым кризисом немцы оправдали Россию: Европа сама себе подставила ножку
20:31
Диетолог рассказала о пользе тыквы для похудения
20:00
"Андриан!": Увлеченный мужчинами Цискаридзе подловил красавца блондина
19:58
Плюс десять лет: сменившая имидж Боярская резко постарела
19:27
Ураганный ветер в Москве и Подмосковье повалил свыше сотни деревьев
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Не женское дело": заговорившей о политике Бузовой дали под дых
"Переживает о США больше Байдена": американцы восхитились речью Путина на Валдае
"Какое-то унижение": Бородина проникла в "Дом-2" скользким путем
"Снова жених!": 74-летний Алибасов спешит под венец
"Все делает для меня любимый жених!": Успенская сияет от счастья на свадьбе в Италии
На самом деле жива: адвокат раскрыл карты о жене Шаляпина
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Партнер разнес Бородину на льду: Каракатица

Партнер разнес Бородину на льду: Каракатица

Фигурист Дмитрий Соловьев высказался о работе с Ксенией Бородиной на шоу "Ледниковый период" Первого канала.
прочитано 232 раза

Спортсмен признался, что, когда впервые увидел теледиву, то она была похожа на каракатицу. Он объяснил, что ведущая не понимала, как держаться на льду. Дмитрию Соловьеву пришлось изрядно попотеть, чтобы научить Ксению Бородину основам мастерства.

ПО ТЕМЕ

Униженная Бородина разревелась на глазах публики

 Шоу "Ледниковый период"

Сюжеты Шоу "Ледниковый период"

Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Спортсмен отметил, что слишком строго воспринимать неудачи звезды не нужно, поскольку у нее нет ни хореографического, ни актерского опыта в прошлом. Из-за этого Ксения Бородина "боится и зажимается". Фигурист отметил, что они с партнершей проводят по шесть-семь часов на льду, тренируясь.

Дмитрий Соловьев требователен к знаменитости и не дает ей опустить руки. Он добавил, что Ксения Бородина очень близко к сердцу принимает критику жюри шоу. По словам фигуриста, они с ведущей "Дома-2" сошлись характерами, поэтому работать им вместе комфортно.

Спортсмен также заявил, что считает Ксению Бородину прекрасным человеком и самодостаточной личностью. Он сравнил ее с Ольгой Бузовой. По словам фигуриста, певица очень эмоциональна, а ее экс-коллега по телестройке сдержанна. Хотя однажды был момент, когда Ксения Бородина из-за критики судей не смогла сдержать слез.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com
Автор: 24 октября 2021, 06:38 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Развод, беременность и новый мужчина мечты: что происходит в жизни Бородиной и Омарова

комментарии

Ответить:

Гость882724
Пожаловаться Ответить
Зрители с нетерпением ждут выхода каждой серии шоу «Ледниковый период». Они активно следят за выступлениями и оценками участников. Однако особо внимательные поклонники рассказали шокирующую новость о выступлении певицы Ольги Бузовой. Как оказалось, ее номер переснимали во второй раз из-за ошибки певицы на льду. Комментарии появились в официальном аккаунте шоу в Instagram.

Номер Бузовой на «Ледниковом периоде» пересняли после неудачного выступления Что значит тварь была блатной,её и дотянули <цензура> по финала правда не дали встать на призовые места ,но из за бревна бузовой выгоняли лучших ,
Гость882724
Пожаловаться Ответить
Нарская тварь сколько тебе заплатили ,даже заголовок просится тебе в задницу опять пиарщик просит написать чушь?
Гость882724
Пожаловаться Ответить
зачем выделять слезы у бородиной ,когда безумная бузова очень часто не только плакала,но и откровенно истерила,обзывала жюри,зная тварь,что за неё немалые деньги внесли спонсоры,бузова кажется,что лучше каталась,потому что КАК ВСЕГДА показывали блатную с лучшей стороны КАК ВСЕГДА поэтому шваль так долго держится ,а так <цензура> на 100%
Гость882724
Пожаловаться Ответить
что гнобить бородину,а что бузова такая хорошая тварь
Можно подумать, что бревно бузова что то изображала лучше ,сидела всегда на плече и шеи партнера ,просто бузова наглая много, что выбивала истериками,была блатная до такой степени,что только её ,плохие прокаты переснимали ,добивались чтобы эта мразь каталась без особых ошибок, и только это показывали в эфире скорее таких благ не имеет бородина ,только хорошие деньги делают "чудеса" ,а у твари бузовой все за взятки
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Дочь Славы сообщила об операции: Появилось новообразование

Девушка поделилась сокровенным

Шоу-бизнес

Застреливший человека Болдуин прервал молчание

Новые подробности страшной трагедии

Шоу-бизнес

Полностью поражены легкие: состояние тяжелобольного Гаркалина ухудшилось

Актер находится в реанимации
Шоу-бизнес

"Здравствуй, пятница!": голая Королева прикрыла срам еловыми ветками

Звезда решила расслабиться

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября 2021 года
Ссоры, интрижка на работе и "легкие" деньги: что ждет знаки зодиака во второй половине октября
Кто ты из героев сериала "Игра в кальмара"? Подскажет знак зодиака

Здоровье

Новый максимум: в России за сутки выявили 37 141 новых случаев коронавируса
Ученые назвали категорию людей с наибольшим риском тяжелого течения COVID-19
Путин заявил о хрупкости мирового сообщества во время пандемии
Названы худшие по ковиду округа Подмосковья

Спорт

Что принимает Туктамышева на выступлениях во время менструаций
Туктамышева рассекретила скандал с приставаниями: Обескураживает
Впервые в истории: российская команда выиграла чемпионат мира по Dota 2
Фигуристка Валиева побила два мировых рекорда на турнире в Финляндии

Регионы

Два трупа нашли под окнами жилого дома в центре Новосибирска
Проститься с убитой в Вологде 9-летней девочкой пришло полгорода
Пенсионер расстрелял полицейского в Брянске
В котельной Екатеринбурга прогремел взрыв
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+