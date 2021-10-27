Подстава: хитрая Собчак и простушка Бородина столкнулись лбами на телешоу

Создатель проекта "Дом-2" рассекретил причину конфликта двух ведущих. Ксения Собчак и Ксения Бородина неспроста испытывали неприязнь.

Известный телепродюсер и режиссер Валерий Комиссаров объяснил, почему спровоцировал конфликты в коллективе шоу "Дом-2". В далеком 2004 году именно он создал культовую телестройку, пригласив на должность ведущих две интересные персоны, чтобы столкнуть их лбами. Выяснилось, что Ксения Собчак и Ксения Бородина неслучайно терпели друг друга на работе более семи лет.

Автор проекта устроил для своих подчиненных своеобразную подставу. Он прекрасно понимал, какой эффект даст союз двух разноплановых дам. Дело тут не только во внешности и статусе, что одна звездная блондинка, а другая брюнетка из народа. Валерий Комиссаров раскрыл особенности характера женщин, делая ставку на их отличия.

"Собчак хитровыдуманная, со своим вторым и третьим дном", — выразился продюсер. А вот Бородину он назвал "открытой, ошибающейся". Представляя "Дом-2", мужчина как раз и хотел видеть на месте ведущих две противоположные личности, чтобы за их противоборством наблюдала вся страна. В итоге его задумка все же удалась: Ксения Собчак и Ксения Бородина показали, как им непросто сосуществовать вместе.

Напомним, в передаче "Вечерний Ургант" Ксения Бородина высказывалась о связи с бывшей коллегой. По ее словам, сотрудничество с Ксенией Собчак давалось нелегко. По ощущениям, один год работы на "Дом-2" напоминал целых два.