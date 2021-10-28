Михалкова внезапно заткнули за пояс: Лично встречался с Путиным

Свое мнение о сложившейся ситуации поспешила высказать Ксения Собчак. Она подчеркнула, что Сергей Женовач якобы и правда "разрушил Табаковский МХАТ", но при этом она не ожидала, что события будут развиваться настолько стремительно. Она была убеждена, что до конца контракта он останется на месте. "Все-таки во власти есть театралы", – иронично заметила журналистка.
На этом знаменитость не остановилась. Она решила порассуждать на тему и сообщила, что на должность якобы претендовали три человека. Первым был Евгений Миронов, который казался приближенным к МХТ из-за того, что сцена театра Наций ранее была частью МХТ. Его мечтой было воссоединить сцены и возглавить театр. Вторым претендентом был Константин Хабенский, а третьим – Владимир Машков.
Однако Ксению Собчак удивил тот факт, что Сергею Женовачу якобы "не дали досидеть". Она указала, что именно он является ставленником Никиты Михалкова. По словам журналистки, Никита Сергеевич якобы пошел на крайние меры. Он якобы лично встречался с Владимиром Путиным и убеждал в том, что именно Женовача стоит назначить художественным руководителем под его ответственность.
По мнению журналистки, здесь можно говорить об ослаблении позиции одного из самых влиятельных режиссеров в сфере культурной политики России. Она отметила, что с такой должности добровольно не уходит никто. Однако ситуация якобы стала критической: начиная от сокращения количества зрителей до "слабых" постановок.
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