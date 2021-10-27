Хабенский стал наследником огромного состояния Табакова

Константин Хабенский служит в Художественном театре с 2003 года. Когда умер Олег Табакова, именно Хабенского многие видели новым художественным руководителем. Но в марте 2018-го театр возглавил Сергей Женовач. Но сейчас он принял решение покинуть этот пост.

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