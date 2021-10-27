Хабенский стал наследником огромного состояния Табакова

В Министерстве культуры, где и назначают руководителей театров, подчеркнули, что Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова по собственному желанию и продолжит руководить основанной им в 2005 году Студией театрального искусства.
А от Хабенского в Минкультуры ждут, что он будет развивать традиции МХТ, предлагая зрителем новые яркие проекты. "Уверены, Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень", – заметили в ведомстве.
Накануне в портретном фойе МХТ имени Чехова состоялось ежегодное чествование артистов и сотрудников Художественного театра, Школы-студии и Музея МХАТ. Художественный руководитель театра Сергей Женовач вручал заслуженным мхатовцам памятные знаки "Чайка" и перемен ничто не предвещало.
Что же касается Константина Юрьевича, который теперь стал наследником огромного творческого состояния Олега Табакова, то 16 октября в МХТ состоялась премьера спектакля "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена" с Хабенским в главной роли. Он же был одним из драматургов этой правдивой истории в двух актах.
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