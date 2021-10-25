"Песни посвящает нашему погибшему ребенку": всплыл любовник Бузовой

Многим было интересно, кому Ольга Бузова посвящает свои новые хиты. Стас Барецкий сделал ужасное заявление.

Стас Барецкий – шоумен, который часто шокирует своими словами и новостями. Так, он дал комментарий корреспонденту "Дни.ру", в котором рассказал, что был любовником Бузовой, пока та встречалась с блогером Давой. Так ли это – известно только самому экс-участнику группы "Ленинград". Однако музыкант, видимо, уверен в том, что говорит.

"Проблема в том что Ольга все песни посвящает нашему погибшему ребенку! Живя с Давой ,она сделала аборт, но ребенок был от меня! Поэтому мы оба пережили чудовищный стресс!" – сказал Стас Барецкий корреспонденту "Дни.ру".

Артист, кажется, действительно убежден, что свои песни Бузова поет не про любовь или разбитые отношения, а про ребенка, которого у экс-участницы и ведущей "Дома-2" пока не было Он даже показал некое УЗИ, на котором ребенок, правда уже совсем большой.

"В каждой песне есть зашифрованный смысл этой утраты! Она встречалась с Давой и очень хотела детей, но Дава был против, и в итоге она залетела от меня на каком-то корпоративе пьяная, и когда Дава узнал, то он ее бросил", – с сарказмом ответил на вопрос бывший могильщик на кладбище.

Сама звезда "Инстаграма" в интервью никогда не рассказывала о беременности и тем более о потере ребенка. Лишь однажды у поклонников появились предположения, что их кумир может ждать ребенка. Однако артистка сразу же дала понять, что это был всего лишь розыгрыш, и она просто на живот прикрепила подушку.