"Ненормальные люди": почему фото голого ребенка Решетовой вызвало ажиотаж

Вчера Анастасия Решетова выложила видео в сторис, которое шокировало большую часть ее подписчиков. Дело в том, что на кадрах ее двухлетний сын Ратмир сидит в душевой кабине совсем без одежды. Для чего мама показала, как ее ребенок моется, – непонятно.
"Вообще не вижу ничего страшного в том, чтобы кто-то увидел маленького обнаженного ребенка, хотя лично я против того, чтобы выкладывать подобные фотографии в интернет и соцсети, делая их достоянием общественности. Есть мамочки и папочки, которые только умилятся подобным фотографиям, а есть другая категория граждан – ненормальные люди, которые по-другому реагируют на такой контент. Одни к этому относятся безразлично, а другие имеют заболевания, связанные с сексуальным влечением к детям", – дала свой комментарий Юлия Митрохина.
Эксперт уверен, для общества это вполне нормально: дети бегают нагими на пляже и дома. У каждого есть пара-тройка таких фотографий в архиве и в этом нет ничего зазорного.
"Согласитесь, в обнаженном ребенке нет ничего плохого. Можно вспомнить, как раньше художники из эпохи ренессанса и раннего классицизма любили изображать младенцев голыми, как бы соотнося их с чем-то божественным, ангелами", – подытожил коуч.
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