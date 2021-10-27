Восхищенная шикарной квартирой Решетова пожалела о разрыве с Тимати

Накануне Тимур Юнусов провел экскурсию по своей новой квартире для одного из журналов о дизайне и архитектуре. Над жилищем музыканта поработала команда профессионалов, и все оказалось продумано до мелочей. К тому же, Тимати потратил на обустройство квартиры так много денег, что она напомнила людям настоящий музей.
Услышав о роскошной недвижимости бывшего возлюбленного, Анастасия Решетова призадумалась о том, правильно ли она поступила, расставшись с музыкантом. Свои сожаления экс-избранница рэпера высказала под соответствующим постом Тимати в его инстаграм-аккаунте.
"Да… зря я конечно с тобой разошлась!!" – написала раздосадованная модель.
Впрочем, возможно, сожаление о разрыве было всего лишь шуткой. Свой комментарий Решетова сопроводила рыдающими смайлами. А подписчики Тимати активно поддержали модель, заметив, что теперь ей точно стоит вернуться, если не все еще потеряно.
Напомним, что рэпер и модель разошлись около года назад. Почти сразу после расставания Тимати отправился на шоу "Холостяк" искать себе новую возлюбленную, впрочем, отношения с победительницей проекта, судя по всему, у мужчины так и не сложились.
Что касается Анастасии Решетовой, то она не афиширует свою личную жизнь. В Сети ходит множество слухов о ее новом возлюбленном, но экс-избранница Тимати ничего не подтверждает и реагирует на домыслы довольно бурно.
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Кто подскажет?