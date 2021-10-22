"Смотр породистых лошадей": шоу "Холостяк" сделают сдвоенным

Восьмой сезон шоу "Холостяк" на ТНТ оказался провальным. Многие зрители раскритиковали Тимати за его ненатуральную игру, а сам проект за скучный и однообразный сценарий. Рэпера упрекали в том, что он кинулся на поиски любовных приключений сразу после рождения сына и расставания с моделью Анастасией Решетовой.
Шоу скатилось до банальщины, и, как писали пользователи Сети, напоминало больше "смотр породистых лошадей". Поэтому в девятом сезоне поклонников ждет кое-что новенькое.
Продюсеры шоу решили сделать "Холостяк" сдвоенным, то есть выдвинуть на роль героев сразу двух знаменитых мужчин. Поэтому право делать выбор будет не только за самим участником, но и за женщинами, которые участвуют в проекте. Поэтому накал страстей должен возрасти, ведь сражаться за сердце понравившегося человека участники будут с обеих сторон.
Директор канала ТНТ Роман Петренко сообщил, что такой "апгрейд" проекта был ожидаем, ведь на протяжении восьми сезонов на проекте оставалась узнаваемая и неизменная стилистика.
Напомним, по итогам последнего сезона шоу "Холостяк" Тимур Юнусов (настоящее имя Тимати – прим.ред.) выбрал модель из Испании Екатерину Сафарову. Но почти сразу после окончания проекта пара распалась.
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