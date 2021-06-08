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Шоу-бизнес
Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС

Одиночество, несбывшиеся надежды и скандалы: как сложилась судьба участников "Холостяка"

Шоу "Холостяк" является одним из самых рейтинговых на отечественном телевидении.
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Это и не удивительно! Многим интересно посмотреть, как красавицы со всей страны борются за статус невесты популярного красавца-мужчины. Правда, не все верят в искренность участниц, да и сами женихи порой вызывают вопросы. Несмотря на то что в конце каждого сезона шоу "Холостяк" парни дарят кольцо, еще ни разу дело не дошло до свадьбы.

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В этом году участником проекта стал рэпер Тимати. Для многих стало шоком, что артист решил принять предложение продюсеров и выступил в роли жениха спустя всего пару недель после расставания с Анастасией Решетовой.

Пара не прожила вместе и года после рождения сына Ратмира. Некоторые заподозрили, что музыкант и модель просто решили попиариться, чтобы по завершении съемок шоу "Холостяк" вновь признать себя парой. Что ж, пока этого не произошло, но время покажет.

Тимати

Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС

В восьмом сезоне за сердце рэпера боролись 25 красоток. По словам артиста, он пришел на программу не для того, чтобы встретить любовь.

В самом начале фавориткой зрителей стала 22-летняя Мария Вебер. По слухам, она даже ездила вместе с Тимати отдыхать не в рамках шоу "Холостяк", однако очень скоро девушка выбыла из проекта.

Заветное кольцо в финале программы досталось Екатериной Сафаровой. Пара успела появиться вместе на премии "МУЗ-ТВ", также рэпер познакомил девушку с мамой и дочерью Алисой. Вся страна с замиранием следит за развитием отношений пары.

Тимур Батрутдинов

Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com

Актер стал одним из самых популярных участников программы. Многим девушкам захотелось стать той самой, которая доведет 43-летнего холостяка до ЗАГСа. Поклонники искренне надеялись, что проект поможет Тимуру Батрутдинову найти любовь всей жизни.

В финале шоу "Холостяк" артист выбрал студентку из Казани Дарью Канануху. Правда, до свадьбы, увы, дело так и не дошло. Пара рассталась через три месяца. По словам красавицы, Батрутдинов не захотел перейти на следующий уровень отношений и отказался жить вместе.

Алексей Воробьев

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

Молодой человек стал единственным за историю российской версии шоу "Холостяк", кто посмел отказать всем девушкам. В конце съемок артист просто решил не делать выбор из двух финалисток, заявив, что на дух не переносит ложь и неискренность. Это был скандал!

Стоит отметить, что о личной жизни Алексея Воробьева мало что известно. Актер старается не афишировать отношения. По слухам, он все-таки обрел семейное счастье с диетологом Натальей Зубаревой, и у пары даже родился ребенок. Правда, подтверждения этой информации нет, так как артист старательно уходит от вопросов по теме.

Илья Глинников

Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com

Звезду сериала "Интерны" называют самым скромным героем за всю историю шоу "Холостяк". Во время съемок молодой человек то и дело краснел, бледнел и тушевался перед красавицами.

В финале Илья Глинников выбрал модель Екатерину Никулину. Правда, этот роман просуществовал совсем недолго и завершился по обоюдному решению сторон. В личном блоге актер оставил экс-возлюбленной трогательной послание, отметив, что желает ей встретить "своего" человека.

Егор Крид

Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

Молодого рэпера финалистка шоу "Холостяк" Дарья Клюкина бросила сама. После окончания съемок девушка поначалу принимала ухаживания артиста, а потом сделала выбор в пользу топ-менеджера.

Егор Крид пытался оправдывать победительницу программы, однако потом заявил, что ей была важнее аудитория в "Инстаграм", а не любовь с ним. После шоу то и дело возникают слухи о романах музыканта, однако пока что официально его сердце свободно.

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Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС
Автор: 8 июня 2021, 20:52 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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