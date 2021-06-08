Одиночество, несбывшиеся надежды и скандалы: как сложилась судьба участников "Холостяка"

Шоу "Холостяк" является одним из самых рейтинговых на отечественном телевидении.

Это и не удивительно! Многим интересно посмотреть, как красавицы со всей страны борются за статус невесты популярного красавца-мужчины. Правда, не все верят в искренность участниц, да и сами женихи порой вызывают вопросы. Несмотря на то что в конце каждого сезона шоу "Холостяк" парни дарят кольцо, еще ни разу дело не дошло до свадьбы.

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В этом году участником проекта стал рэпер Тимати. Для многих стало шоком, что артист решил принять предложение продюсеров и выступил в роли жениха спустя всего пару недель после расставания с Анастасией Решетовой.

Пара не прожила вместе и года после рождения сына Ратмира. Некоторые заподозрили, что музыкант и модель просто решили попиариться, чтобы по завершении съемок шоу "Холостяк" вновь признать себя парой. Что ж, пока этого не произошло, но время покажет.

Тимати

В восьмом сезоне за сердце рэпера боролись 25 красоток. По словам артиста, он пришел на программу не для того, чтобы встретить любовь.

В самом начале фавориткой зрителей стала 22-летняя Мария Вебер. По слухам, она даже ездила вместе с Тимати отдыхать не в рамках шоу "Холостяк", однако очень скоро девушка выбыла из проекта.

Заветное кольцо в финале программы досталось Екатериной Сафаровой. Пара успела появиться вместе на премии "МУЗ-ТВ", также рэпер познакомил девушку с мамой и дочерью Алисой. Вся страна с замиранием следит за развитием отношений пары.

Тимур Батрутдинов

Актер стал одним из самых популярных участников программы. Многим девушкам захотелось стать той самой, которая доведет 43-летнего холостяка до ЗАГСа. Поклонники искренне надеялись, что проект поможет Тимуру Батрутдинову найти любовь всей жизни.

В финале шоу "Холостяк" артист выбрал студентку из Казани Дарью Канануху. Правда, до свадьбы, увы, дело так и не дошло. Пара рассталась через три месяца. По словам красавицы, Батрутдинов не захотел перейти на следующий уровень отношений и отказался жить вместе.

Алексей Воробьев

Молодой человек стал единственным за историю российской версии шоу "Холостяк", кто посмел отказать всем девушкам. В конце съемок артист просто решил не делать выбор из двух финалисток, заявив, что на дух не переносит ложь и неискренность. Это был скандал!

Стоит отметить, что о личной жизни Алексея Воробьева мало что известно. Актер старается не афишировать отношения. По слухам, он все-таки обрел семейное счастье с диетологом Натальей Зубаревой, и у пары даже родился ребенок. Правда, подтверждения этой информации нет, так как артист старательно уходит от вопросов по теме.

Илья Глинников

Звезду сериала "Интерны" называют самым скромным героем за всю историю шоу "Холостяк". Во время съемок молодой человек то и дело краснел, бледнел и тушевался перед красавицами.

В финале Илья Глинников выбрал модель Екатерину Никулину. Правда, этот роман просуществовал совсем недолго и завершился по обоюдному решению сторон. В личном блоге актер оставил экс-возлюбленной трогательной послание, отметив, что желает ей встретить "своего" человека.

Егор Крид

Молодого рэпера финалистка шоу "Холостяк" Дарья Клюкина бросила сама. После окончания съемок девушка поначалу принимала ухаживания артиста, а потом сделала выбор в пользу топ-менеджера.

Егор Крид пытался оправдывать победительницу программы, однако потом заявил, что ей была важнее аудитория в "Инстаграм", а не любовь с ним. После шоу то и дело возникают слухи о романах музыканта, однако пока что официально его сердце свободно.