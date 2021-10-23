"Очень боюсь": Солнцев нанял охрану на свадьбу с новой возлюбленной

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович когда-то были самой скандальной парой в российском шоу-бизнесе. Сейчас они продолжают хайповать, но уже будучи в разводе.

Несколько лет вся страна наблюдала за страстями, которые происходили в семье Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович. Звездная парочка только и успевала ходить по ток-шоу и давать скандальные интервью. Многим нравилось следить за жизнью знаменитостей, несмотря на 25-летнюю разницу в возрасте.

Совсем недавно стало известно, что бизнесвумен и артист развелись. Об этом они, конечно, сами рассказали в своих аккаунтах в социальных сетях.

"Вот и все. А так, как я, снова холостой, готов познакомиться с воспитанной верной девушкой", – написал блондин в "Инстаграме".

Спустя всего пару недель, Солнцев объявил, что снова женится, правда, не уточнил, на ком. Известно лишь то, что теперь его избранница моложе на несколько лет.

Видимо, чувства Терешкович к бывшему супруга еще не остыли поэтому она еще проявляет к нему какие-то знаки внимания. Актер же очень боится этого и даже нанял охранников на собственную свадьбу, чтобы 66-летняя разведенная женщина не смогла проникнуть на торжество и все испортить.

"Я ее очень боюсь! Как бы она не явилась в ЗАГС и не попыталась сорвать наше бракосочетание. От нее можно ожидать всего, чего угодно", – сделал громкое заявление Гоген.