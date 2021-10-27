"Теперь начали гавкать": известный актер врезал коллегам за оплеванную Зудину

Не секрет, что при жизни влиятельного мужа актриса пользовалась популярностью и успехом. Многие коллеги при этом ей симпатизировали и дружили с Мариной Зудиной. Но со смертью прославленного артиста и режиссера все кардинально поменялось.
Звезда столкнулась с открытой травлей от коллег. Актрису стали меньше задействовать в спектаклях, а из некоторых вообще убрали. В программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" Александр Мохов заявил, что коллеги просто не смогли простить Марине Зудиной ее успех.
Актер возмущен тем, что многие недоброжелатели раньше молчали, а после кончины Табакова вылили ушат помоев на его вдову. "Теперь начали гавкать", – отметил Мохов. При этом он отдал должное Марине Зудиной, сказав, что она достойно держит удар и не ввязывается в унизительные перепалки.
Как писали "Дни.ру", ранее стало известно, что режиссер Театра Наций выгнал Марину Зудину из нового спектакля "На каждого мудреца". Ходили слухи, что между Константином Богомоловым и артисткой был серьезный конфликт. Вдова Олега Табакова развеяла эти домыслы. По ее словам, резкие перемены в работе возникли из-за идейной трансформации постановки.
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Кто подскажет?