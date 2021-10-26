"Вот и все": Сменившая пол Зудина объяснила резкие перемены

На днях стало известно, что режиссер Театра Наций выгнал Марину Зудину из своей новой постановки "На каждого мудреца". Поговаривали, что между Константином Богомоловым и актрисой произошел острый конфликт, который повлиял на дальнейшее сотрудничество. Вдова Олега Табакова развеяла эти громкие слухи. По ее словам, резкие перемены в работе возникли из-за идейной трансформации спектакля.
"Я на "Кинотавре" была, потом мы в Милан улетали с дочкой на выпуски. Вот и все. Концепция потом поменялась", — рассказала журналистам артистка. При этом звезда добавила, что готовится выступить в другом театральном проекте. В рамках полученной роли Марина Зудина сменила пол. Это ее нисколько не расстраивает, ведь стать мужчиной на сцене она решила по собственному желанию.
Известно, что в постановке Константина Богомолова блондинку заменил Игорь Миркурбанов. Она не видит в этом ничего предосудительного. "Актер – это актер. Игорь сыграет женщину, а я в спектакле сыграю мужчину", — поведала Марина Зудина.
Напомним, вдова Олега Табакова разместила в "Инстаграм" несколько снимков откровенного характера. Знаменитость показала обнаженную грудь, позируя в распахнутом халате. Марина Зудина поразила подписчиков красотой.
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