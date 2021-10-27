Известный продюсер сообщил о разводе Собчак и Богомолова

Журналистка и режиссер поженились в 2019-ом году. С тех пор супругов регулярно подозревают в охлаждении чувств друг к другу, а чуть ли не после каждого совместного выхода пары в свет появляются новые слухи о скором разводе. Впрочем, создатель популярного реалити-шоу "Дом-2" Валерий Комиссаров считает, что такие разговоры совсем не беспочвенны.
Известный продюсер желает добра Ксении Собчак, которая прежде была ведущей его проекта, однако уверен: ее брак обречен на провал. В глубине души мужчине бы очень хотелось, чтобы супруги прожили долгую и счастливую совместную жизнь и родили детей, однако, по его мнению, этого не случится.
"Они разведутся. Вот увидите. Потому что у них такая печать," – сообщил продюсер.
В интервью порталу Teleprogramma.pro Комиссаров подчеркнул: он не хочет, чтобы его слова восприняли как "карканье", просто он так видит и в своих словах о разводе уверен.
Сама светская львица пока никак не отреагировала на слова продюсера о ее личной жизни. Вероятно, Ксения слышала уже так много подобных прогнозов, что просто не обращает на них внимания. В каких отношениях Комиссаров и Собчак состоят сейчас – неизвестно, однако когда-то именно его реалити помогло блондинке обрести популярность.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Константин Богомолов заступился за Ксению Собчак после истории с ДТП.
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