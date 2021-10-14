"Эта история ужасна": Богомолов прервал молчание после смертельного ДТП с участием Собчак

Последние дни вся страна обсуждает автомобильную аварию с участием Ксении Собчак. Напомним, журналистка направлялась в сочинский аэропорт, водитель ее машины выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, в результате чего погибла женщина. Супруга Константина Богомолова получила сотрясение мозга, но тут же улетела в Москву, после чего стала объектом критики.
Сам режиссер какое-то время оставался в стороне, но теперь решил прервать молчание.
"Эта история ужасна. Тут смерть," – написал муж Ксении Собчак под черным квадратом в своем инстаграм-аккаунте.
Богомолов отметил, что несчастны в этой ситуации все: и родные погибших, и водитель, и спасшиеся – все они стали жертвами трагедии. Любые рассуждения на этом фоне бессмысленны. А те, кто теперь использует произошедшее для сведения старых счетов, в глазах режиссера выглядят "последними подонками".
Очевидно, муж Собчак имел в виду давних врагов и просто хейтеров журналистки, которые очень активизировались после трагедии. Комментарии к своему посту Константин Юрьевич закрыл, чтобы дальше не плодить те самые бессмысленные рассуждения.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ксению Собчак вызвали давать показания. После этого супруга Константина Богомолова раскрыла детали допроса о смертельном ДТП.
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