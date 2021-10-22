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Шоу-бизнес
Муж влетевшей в смертельное ДТП Собчак торгует собой: Два миллиона за встречу

Муж влетевшей в смертельное ДТП Собчак торгует собой: Два миллиона за встречу

В последнее время с именем Ксении Собчак у публики стало ассоциироваться страшное событие. Не так давно она попала в ДТП.
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Журналистка ехала в автомобиле в аэропорт, но водитель решил обогнать машину и выехал на встречную полосу. Случилась авария, в результате которой погибла женщина. Несколько человек пострадали. Ведущая достаточно быстро покинула место событий, за что ее серьезно осудили некоторые люди. На следующий день Ксения предложила свою помощь семьям всех пострадавших.

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 Константин Юрьевич Богомолов

Константин Юрьевич Богомолов режиссер, актер, ведущий

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Константин Богомолов заступился за жену после того, как травля начала набирать обороты. Он опубликовал пост в личном блоге. Вместо фото режиссер прикрепил темный квадрат. Он указал, что история ужасна, а несчастны в ней все. Осудил же он лишь тех, кто "пытается прочитать нотацию".

Теперь режиссер предстал в новом амплуа. Некоторые СМИ сообщили, что он нашел новый способ заработка. Известно, что заработная плата знаменитости гораздо меньше, чем у его супруги. При этом они оба утверждают, что это не мешает их отношениям быть гармоничными.

Сообщается, что Константин Богомолов открыл свой Клуб для избранных под названием “Фауст”. Годовое членство якобы обойдется россиянам минимум в 300 000 рублей. При этом "абонементы" существуют и за миллион рублей, и за два миллиона. У каждой группы будут свои доступные опции: начиная от приглашений на премьеры и заканчивая тренингами под руководством режиссера.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 октября 2021, 12:34 Источник: New magazine ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богомолова перекосило рядом с Собчак

комментарии

Ответить:

............
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Два ничтожненьких урода.На них посмотреть могут пойти такие же идиоты.
Гость877203
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О! Боже! Как же они похожи! Два сапога - пара!
Гость879579
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неужели найдутся идиоты которые попадутся "на удочку" этому "чмо-псевдорежссеру", знакомому как муженьку лошади
1

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