Раскрыта тайна внезапного успеха Бузовой: Не позволили уйти

Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Кусок кожи слетел": Покалеченный сын Орбакайте лишился руки
"Перестал ходить": Изведенный раком Газманов сорвался на крик
"Я не ожидала!": 71-летняя вдова поражена вскрывшимся при разборе архива Кобзона
Промежность на весь экран: Каменских взбесила россиян похабным видом
партнеры
Четверг
28 октября
Лента новостей
08:46
Беременная Порошина сбежала от известного режиссера: Мне пришлось
08:40
Обрекают на смерть: страшная правда о состоянии 81-летней Светличной
08:13
Даже на Первом канале: Ургант посмеялся над Лукашенко
06:24
Легкий способ привлечь деньги: 10 денежных дней ноября
04:43
Сладкий ноябрь: три знака зодиака, для которых конец осени станет самым счастливым
02:32
Как правильно воспитать ребенка: определяем характер по линиям на руке
00:22
День святого Ефимия: приметы и запреты 28 октября
21:40
Избитая невеста и ОМОН: свадьба Солнцева с беременной падчерицей закончилась жесткой дракой
21:01
Донбасс обвинил Белоруссию в предательстве: Вы помогаете тому режиму
20:33
"Это просто отвратительно": изуродованные дети Акиньшиной вызвали шок
20:22
В Екатеринбурге подростки избили полицейского
20:11
Дерево упало на детскую коляску в подмосковном Талдоме
20:04
"Инвалидность оформлять будете?": Тодоренко напугала страшным диагнозом
19:54
Избивавший женщин Башаров вывалил переписку с бывшей
19:27
Многодетная мать стала новым детским омбудсменом в России
19:20
Беременная Костенко бьется в истерике после слов о разводе с Тарасовым
19:02
Собчак дала смачную оплеуху смешавшему ее с грязью за смертельное ДТП Соловьеву
18:52
Извращенец Панин выставил напоказ бритый лобок
18:20
"Выбрал массаж простаты": Газманов увлажнил досадные покраснения
18:20
Политолог Корнилов о ситуации в Донбассе: Украине дали отмашку
18:17
От чего толстеет Мария Порошина: актриса обратилась к специалистам
18:16
"Зачем я живу": пропавшая Светличная ужаснула народ
17:48
Бывший муж успокоил остро отреагировавшую на сплетников Порошину: Маня, это было и будет
17:42
Положительный тест: любимую женщину Баскова увезли в больницу
17:32
Примкнувшая к зэкам мать Шаляпина катится по наклонной
17:24
Бросивший старуху Гоген Солнцев женится на молоденькой падчерице
17:05
"Не в курсе": во МХТ шокированы новостью о назначении Хабенского худруком
16:59
Разрывает в клочья: СМИ опубликовали кадры жуткой драки звезды турецких сериалов с экс-женой
16:32
"Знает слабые стороны": Урвавшего завидный куш Хабенского обласкал известный актер
16:26
"Теперь начали гавкать": известный актер врезал коллегам за оплеванную Зудину
16:12
"Генетический мусор": Моргенштерну смачно врезали после скандала с Днем Победы
15:58
Известный режиссер о лишившейся обаяния Толстогановой: Превратилась в ограниченную и мягкотелую
15:53
Показала класс: Оскандалившаяся Аверина вернулась в Японию
15:51
Директор крымского музея объяснил передачу скифского золота Украине политикой
15:47
"Есть возможность нанести удар": бывший муж готов лишить Гагарину имущества
15:33
Россию на "Детском Евровидении-2021" представит опытная певица
15:32
В Кремле прокомментировали турецкие поставки дронов Киеву
15:21
Волочкова дала оплеуху беременной жене экс-супруга: Кошелка
15:12
Известный продюсер сообщил о разводе Собчак и Богомолова
15:08
Признаются в любви, целуются, прижимают друг друга: что творится между женатым Родригезом и Варнавой
15:01
Королева сделала неожиданный подарок сбежавшей из страны Маркл: Трогательный жест
14:48
Подстава: хитрая Собчак и простушка Бородина столкнулись лбами на телешоу
14:39
Песни под гитару и Гришаева с "Саночками": Добронравов из "Сватов" душевно отпраздновал 60-летие
14:38
Новое обвинение в адрес Тарзана: всплыло интимное видео мужа Королевой
14:27
Грозит до пяти лет колонии: слова Моргенштерна проверят в Следственном комитете
14:23
Жирующая Водонаева плюнула в бедных россиян: Зачем ты мне нужен, пес?
14:21
В Орске приезжий убил свою сестру в присутствии ее ребенка
14:03
Звезда "Зены – королевы воинов" сообщила о перезапуске сериала и выходе героини на пенсию
14:02
Беременная Костенко намекнула на развод с Тарасовым: Хорошие новости для Бузовой
13:52
В самое сердце: Джоли впервые ответила на вопрос о новом романе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Главное – жопу голую показать": Бузова осрамилась на глазах у иностранцев
Истасканной по врачам Макеевой поставили страшный диагноз: Обречена
"Я выступлю спонсором": стало известно, кто стоит за Бузовой
Сын плюнул в лицо страдающей деменцией престарелой Светличной
Собчак дала смачную оплеуху смешавшему ее с грязью за смертельное ДТП Соловьеву
Раскрыта тайна внезапного успеха Бузовой: Не позволили уйти
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Раскрыта тайна внезапного успеха Бузовой: Не позволили уйти

Раскрыта тайна внезапного успеха Бузовой: Не позволили уйти

Сейчас Ольга Бузова настоящая звезда. Поющую ведущую знает каждый в нашей стране. Однако когда-то сомнения были и у нее.
прочитано 1133 раза

Создатель шоу "Дом-2" рассказал, что причастен к внезапному взлету знаменитости еще больше, чем некоторые могли подумать. Валерий Комиссаров признался журналистам, что сперва будущую знаменитость не совсем впечатлил проект. Уже через несколько месяцев она собиралась покинуть его.

ПО ТЕМЕ

"Ролей она не получит": почему вместо заслуженной артистки на сцену вышла Бузова

Бузова с триумфом вернулась на сцену МХАТа после скандала

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Прошло всего лишь три месяца, и знаменитость осознала, что хочет вернуться домой. Она решила продолжить обучение в Петербурге и пойти другой дорогой. Однако создатель проекта пригласил ее на беседу. Он уговаривал Ольгу Бузову остаться, так как она сразу показалась ему ответственной и трудолюбивой девушкой. Позволить блондинке покинуть шоу он просто не мог.

Тогда Валерий Комиссаров пообещал, что, если Ольга останется, позднее он сделает ее ведущей программы. Как мы знаем, свое обещание он сдержал. Лишь в этом году поющая ведущая уволилась из программы, несмотря на то, что перспектив якобы не видела уже в 2000-х.

"Оправдала мои надежды", – заявил создатель реалити уже сейчас. Он гордится своей находкой и уважает Ольгу Бузову. Сейчас он желает ей лишь одного: большого личного счастья. При этом он совершенно убежден, что найти того самого человека диве будет непросто. Публично озвучивать причины он не стал.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 октября 2021, 12:49 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ольга Бузова прилюдно оголилась: как проходит фестиваль "Жара"

комментарии

Ответить:

ВАСЯ
Пожаловаться Ответить
.
.
Тупость бузова и сейчас ,конечно,хочет опять вернуться на шоу д2,но не смогла потому что спонсор богатый на ТНТ,что этому тупому существу во всем помогает,где эта чмо появляется, только за взятку,вливания ,на Ю канале она потеряла бы такую поддержку,а сама она ноль во всем Это существо везде так в Сербии с Катюшей, опозорила мерзость Россию,а про то что дура , это её потуги сказать что то на английском ,ЕЩЁ раз доказывает ,что все пишут про её какие то способности ,знания языков ВСЁ враки,ложь Как может что то знать,,уметь толковое ,эта особа ,что занималась обслугой клиентов
Милый, бабы — дуры
ОНА
Пожаловаться Ответить
Респект, вам, <цензура>! Грызите ногти до локтя, и ненавидьте меня дальше.
Мне ваша ненависть — как комплимент.
Гость880544
Пожаловаться Ответить
Боже, какая чушь. Комиссаров сам не оправдал никакие надежды. Раньше хоть какие-то проекты были,а сейчас он где? Забери эту Бузову к себе. Народ ее видеть не может, всех она до безумия раздражает. Только подростки и школьники ее почитатели. Она ужасна во всем, за что бы не бралась. Везде налет некомпетентности и полной глупости и пошлости.
.
Пожаловаться Ответить
.
Тупость бузова и сейчас ,конечно,хочет опять вернуться на шоу д2,но не смогла потому что спонсор богатый на ТНТ,что этому тупому существу во всем помогает,где эта чмо появляется, только за взятку,вливания ,на Ю канале она потеряла бы такую поддержку,а сама она ноль во всем Это существо везде так в Сербии с Катюшей, опозорила мерзость Россию,а про то что дура , это её потуги сказать что то на английском ,ЕЩЁ раз доказывает ,что все пишут про её какие то способности ,знания языков ВСЁ враки,ложь Как может что то знать,,уметь толковое ,эта особа ,что занималась обслугой клиентов
.
Пожаловаться Ответить
.
Скорее бузова уговаривала Комиссарова ,чтобы он назначил её ведущей д2 ,конечно своим методом ,бегая по ночам к Комиссарову ,конечно уговорила ,со своим профессионализмом из притона ,где получила "отличную" школу как обслуживать клиентов ,все это применила к Комиссарову вот эта дебильное существо,что коряво говорила ,вдруг стала ведущей ,тогда многие участники не поняли почему тупая диотка стала ведущей , сейчас всем всё понятно Акак этому тупенькому Комиссарову до сих пор приятно вспоминать,как проститутка его обслуживала ,все нахваливает это чудовище
ОНА
Пожаловаться Ответить
.
Скорее бузова уговаривала Комиссарова ,чтобы он назначил её ведущей д2 ,конечно своим методом ,бегая по ночам к Комиссарову ,конечно уговорила ,со своим профессионализмом из притона ,где получила "отличную" школу как обслуживать клиентов ,все это применила к Комиссарову вот эта дебильное существо,что коряво говорила ,вдруг стала ведущей ,тогда многие участники не поняли почему тупая диотка стала ведущей , сейчас всем всё понятно Акак этому тупенькому Комиссарову до сих пор приятно вспоминать,как проститутка его обслуживала ,все нахваливает это чудовище
Ой как не хорошо словами кидаться...смотри чтоб потом тебе отвечать за них не пришлось
ОНА
Пожаловаться Ответить
.
.
Тупость бузова и сейчас ,конечно,хочет опять вернуться на шоу д2,но не смогла потому что спонсор богатый на ТНТ,что этому тупому существу во всем помогает,где эта чмо появляется, только за взятку,вливания ,на Ю канале она потеряла бы такую поддержку,а сама она ноль во всем Это существо везде так в Сербии с Катюшей, опозорила мерзость Россию,а про то что дура , это её потуги сказать что то на английском ,ЕЩЁ раз доказывает ,что все пишут про её какие то способности ,знания языков ВСЁ враки,ложь Как может что то знать,,уметь толковое ,эта особа ,что занималась обслугой клиентов
РАЗДАЛСЯ ГОЛОС ИЗ УНИТАЗА .
ОНА
Пожаловаться Ответить
.
.
Тупость бузова и сейчас ,конечно,хочет опять вернуться на шоу д2,но не смогла потому что спонсор богатый на ТНТ,что этому тупому существу во всем помогает,где эта чмо появляется, только за взятку,вливания ,на Ю канале она потеряла бы такую поддержку,а сама она ноль во всем Это существо везде так в Сербии с Катюшей, опозорила мерзость Россию,а про то что дура , это её потуги сказать что то на английском ,ЕЩЁ раз доказывает ,что все пишут про её какие то способности ,знания языков ВСЁ враки,ложь Как может что то знать,,уметь толковое ,эта особа ,что занималась обслугой клиентов
Да ты шутник? смотри шуткой не подавись ....
ОНА
Пожаловаться Ответить
.
.
Тупость бузова и сейчас ,конечно,хочет опять вернуться на шоу д2,но не смогла потому что спонсор богатый на ТНТ,что этому тупому существу во всем помогает,где эта чмо появляется, только за взятку,вливания ,на Ю канале она потеряла бы такую поддержку,а сама она ноль во всем Это существо везде так в Сербии с Катюшей, опозорила мерзость Россию,а про то что дура , это её потуги сказать что то на английском ,ЕЩЁ раз доказывает ,что все пишут про её какие то способности ,знания языков ВСЁ враки,ложь Как может что то знать,,уметь толковое ,эта особа ,что занималась обслугой клиентов
Как много интересного вы говорите! Как жаль, что это меня мало интересует..
.
Пожаловаться Ответить
.
Тупость бузова и сейчас ,конечно,хочет опять вернуться на шоу д2,но не смогла потому что спонсор богатый на ТНТ,что этому тупому существу во всем помогает,где эта чмо появляется, только за взятку,вливания ,на Ю канале она потеряла бы такую поддержку,а сама она ноль во всем Это существо везде так в Сербии с Катюшей, опозорила мерзость Россию,а про то что дура , это её потуги сказать что то на английском ,ЕЩЁ раз доказывает ,что все пишут про её какие то способности ,знания языков ВСЁ враки,ложь Как может что то знать,,уметь толковое ,эта особа ,что занималась обслугой клиентов
1 2

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Детей вы больше не увидите": Гордон сорвался на женщину в эфире Первого канала

Остаться равнодушным было невозможно
Шоу-бизнес

Новое обвинение в адрес Тарзана: всплыло интимное видео мужа Королевой

Тарзан признался в существовании видео
Шоу-бизнес

"Любимая моя": Плюнувший на жену Николаев прильнул к молодой красотке

Артисту пришлось выбрать
Шоу-бизнес

"Ни разу не дала": неприступная Розанова отвергла любвеобильного Абдулова

У актрисы была бурная молодость

Гороскоп

Легкий способ привлечь деньги: 10 денежных дней ноября
Сладкий ноябрь: три знака зодиака, для которых конец осени станет самым счастливым
Идеальная пара: какие знаки зодиака будут любить друг друга до конца дней
Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года

Здоровье

Ковидом в России за сутки заболели 36 582 человек
В Кремле заявили об отсутствии планов вводить локдаун в Москве
В России выявили 36 446 заболевших ковидом за сутки
В России зарегистрировали 37 930 новых случаев коронавируса

Спорт

Показала класс: Оскандалившаяся Аверина вернулась в Японию
"Только когда он хочет": Медведева боится самостоятельно трогать Милохина
Раздавленная Загитова показала после скандала стертые в кровь ноги
Вскрылась тайная связь Загитовой и Медведевой на рабочем месте

Регионы

В Екатеринбурге подростки избили полицейского
В Орске приезжий убил свою сестру в присутствии ее ребенка
В Петербурге вооруженный пассажир автобуса устроил дебош и умер
В Красногорске в жилом доме произошел взрыв газа
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+