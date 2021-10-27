Раскрыта тайна внезапного успеха Бузовой: Не позволили уйти

Сейчас Ольга Бузова настоящая звезда. Поющую ведущую знает каждый в нашей стране. Однако когда-то сомнения были и у нее.

Создатель шоу "Дом-2" рассказал, что причастен к внезапному взлету знаменитости еще больше, чем некоторые могли подумать. Валерий Комиссаров признался журналистам, что сперва будущую знаменитость не совсем впечатлил проект. Уже через несколько месяцев она собиралась покинуть его.

Прошло всего лишь три месяца, и знаменитость осознала, что хочет вернуться домой. Она решила продолжить обучение в Петербурге и пойти другой дорогой. Однако создатель проекта пригласил ее на беседу. Он уговаривал Ольгу Бузову остаться, так как она сразу показалась ему ответственной и трудолюбивой девушкой. Позволить блондинке покинуть шоу он просто не мог.

Тогда Валерий Комиссаров пообещал, что, если Ольга останется, позднее он сделает ее ведущей программы. Как мы знаем, свое обещание он сдержал. Лишь в этом году поющая ведущая уволилась из программы, несмотря на то, что перспектив якобы не видела уже в 2000-х.

"Оправдала мои надежды", – заявил создатель реалити уже сейчас. Он гордится своей находкой и уважает Ольгу Бузову. Сейчас он желает ей лишь одного: большого личного счастья. При этом он совершенно убежден, что найти того самого человека диве будет непросто. Публично озвучивать причины он не стал.

