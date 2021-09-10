Столкнувшаяся с чередой несчастий Кожевникова из "Универа" сообщила о новой беде

Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова призналась, что чувствует себя неважно. По словам знаменитости, она впала в глубокую депрессию.
Мария отметила, что состояния угнетенности, подавленности, тревожности и тоски обычно ей несвойственны. Звезда ситкома впервые в жизни столкнулась с подобной проблемой. Кожевникова призналась, что делиться с публикой подробностями происходящего на данном этапе не готова.
Знаменитость уже обратилась к специалистам и проходит лечение. Кожевникова с головой окунулась в домашние хлопоты, чтобы избавиться от тяжелых мыслей. "Я стараюсь найти "дверь", – написала звезда "Универа" в личном инстаграм-аккаунте.
Добавим, в этом, 2021 году, семья Марии Кожевниковой столкнулась с чередой несчастий. Ранее артистка признавалась, что находится на грани нервного срыва. Отец артистки оказался на больничной койке из-за того, что занимался самолечением. У родителя Марии воспалилась щека, мужчина долго не обращался за квалифицированной медицинской помощью. В итоге, когда ситуация усугубилась и боль стала невыносимой, отец Кожевниковой пришел к врачам. Папе артистки сделали экстренную операцию.
Параллельно у звезды "Универа" заболела свекровь. Женщина была госпитализирована с коронавирусной инфекцией.
"Маша, сильнее тебя я не видела человека в моем окружении. Пусть Вселенная даст тебе силы душевные и физические справиться со всем!" – поддержала Марию Кожевникову коллега по ситкому Валентина Рубцова.
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