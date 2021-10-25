Врачи молчат о состоянии тяжелобольного Гаркалина: Ждите и все!

Текущее состояние Валерия Борисовича вызывает большие опасения всех неравнодушных. Недавно стало известно о том, что артиста вновь ввели в медикаментозную кому, у 67-летнего мужчины развился сепсис. Теперь же врачи и вовсе молчат о том, что происходит с Валерием Гаркалиным.
Представитель актера – Наталья Теплова в беседе с Пятым каналом сообщила, что в настоящий момент медики не дают никаких прогнозов да и вообще не говорят ничего о состоянии знаменитости. Женщина находится в тесном контакте с прямой наследницей Гаркалина, которой врачи также не дают никаких комментариев. В больницу к актеру, конечно же, никого не пускают: звездный пациент находится в реанимации ковидного отделения, где любые посещения запрещены.
"Ждите и все. Ждем," – рассказала Теплова о комментариях медперсонала.
Два дня назад стало известно о том, что 67-летнего артиста повторно подключили к аппарату ЭКМО. Динамика при этом была совсем не утешительная: сатурация резко упала, функции легких начали постепенно снижаться.
Напомним, что Валерий Борисович был госпитализирован в больницу Коммунарки еще в первых числах октября. У мужчины развилось серьезное поражение легких, в результате чего его подключили к аппаратам поддержания жизнедеятельности. Спустя почти две недели актер смог прийти в сознание, чем сильно обнадежил поклонников. Однако при этом мужчина пребывал в состоянии оглушенности. Тогда врач сделал важное заявление о будущем Валерия Гаркалина.
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