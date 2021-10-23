Полностью поражены легкие: состояние тяжелобольного Гаркалина ухудшилось

По имеющимся данным, состояние больного коронавирусом артиста ухудшилось. У звезды театра и кино почти полностью поражены легкие.
Валерий Гаркалин продолжает находиться в реанимации. Он подключен к аппарату ЭКМО. Сатурация у актера упала до 40%. Медики рассказали, что функции легких знаменитости постепенно снижаются.
Более того, в организме Валерия Гаркалина повышаются маркеры воспаления. Из-за этого у него есть риск развития тромбозов. Врачи продолжают бороться за жизнь артиста.
Напомним, Валерий Гаркалин был отправлен в больницу в Коммунарке 2 октября. Из-за обширного поражения легких 67-летнего артиста подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Ранее сообщалось, что актер вышел из комы. Тогда у врачей и поклонников появилась надежда на то, что он вскоре пойдет на поправку.
Валерий Гаркалин известен поклонникам по фильмам "Ширли-мырли", "Детки напрокат", "Ландыш серебристый", сериалу "Моя прекрасная няня" и многим другим лентам. У звезды есть множество ролей и в театре.
Ранее врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов высказался о том, что может ждать больного коронавирусом Валерий Гаркалина. Он не исключил надежды на хороший исход событий.
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