Распахнувшая халат Зудина сверкнула голым телом

Марина Зудина показала поклонникам очень чувственные кадры.

Вдова Олега Табакова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте целую серию провокационных снимков, которые, судя по геотегу, были сделаны в Сочи. На черно-белых фото 56-летняя актриса стоит на открытом балконе, облачившись в махровый халат. При этом на груди женщины халат довольно широко распахнут, и под ним зрители могут наблюдать кусочек соблазнительного голого тела Марины Зудиной.

Поклонники артистки высоко оценили смелые кадры и завалили женщину комплиментами.

Восхищенные фолловеры написали:

"Когда на голой, красивой фигуре, вот такой объемный халат или.... шубка, мрррр– секси" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Роскошная", "Милая, загадочная, очаравашка", "Королева и не меньше!!!!", "Утонченная красота", "Статуэтка прекрасная", "Женщина Загадка".

На первых снимках в карусели актриса предстала с загадочным и даже несколько грустным видом, но потом на ее лице появилась широкая улыбка. Вдова Табакова призналась, что долго быть в образе ей утомительно да и позировать с серьезным видом невозможно. Фанаты в свою очередь пожелали знаменитости, чтобы улыбка не сходила с ее лица, ведь она ей очень идет.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Марина Зудина сбежала из России после травли.