Вывели с репетиций: в театре назвали причину исключения Зудиной из спектакля Богомолова

Режиссер Константин Богомолов неожиданно для всех решил исключить Марину Зудину из своей новой постановки "На каждого мудреца" в Театре Наций. Спектакль он написал со свежим прочтением известного произведения Островского. Творение высмеивает современную столичную богему.
После премьеры зал взорвался овациями. Вот только Марину Зудину, появление которой анонсировали совсем недавно, зрители так и не увидели.
В начале осени на пресс-конференции в Театре Наций сообщали, что Марина Зудина выйдет на сцену после долгого перерыва. Но в постановке она так и не появилась. К слову, Зудина уже снималась у Богомолова в сериале "Содержанки".
В постановке Богомолова "На всякого мудреца" Зудина должна была играть Софью Турусину, и уже шли репетиции. Однако теперь роль героини играет Игорь Миркурбанов, пишет сайт "КП".
"Во время репетиций режиссер принял решение вывести ее из постановки", – рассказали в театре.
Что произошло между Зудиной и Богомоловым, непонятно. Поговаривают, что между коллегами произошел серьезный конфликт. Какой именно, неизвестно. В родном МХТ, к слову, Марина Зудина тоже появляется в последнее время все реже и реже. В новом сезоне она задействована только в нескольких постановках.
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