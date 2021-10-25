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Шоу-бизнес
Вывели с репетиций: в театре назвали причину исключения Зудиной из спектакля Богомолова

Вывели с репетиций: в театре назвали причину исключения Зудиной из спектакля Богомолова

Марина Зудина осталась без премьеры в новом театральном сезоне. Таково было решение режиссера.

Продолжение: "Вот и все": Сменившая пол Зудина объяснила резкие перемены
прочитано 31173 раза

Режиссер Константин Богомолов неожиданно для всех решил исключить Марину Зудину из своей новой постановки "На каждого мудреца" в Театре Наций. Спектакль он написал со свежим прочтением известного произведения Островского. Творение высмеивает современную столичную богему.

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 Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

После премьеры зал взорвался овациями. Вот только Марину Зудину, появление которой анонсировали совсем недавно, зрители так и не увидели.

В начале осени на пресс-конференции в Театре Наций сообщали, что Марина Зудина выйдет на сцену после долгого перерыва. Но в постановке она так и не появилась. К слову, Зудина уже снималась у Богомолова в сериале "Содержанки".
В постановке Богомолова "На всякого мудреца" Зудина должна была играть Софью Турусину, и уже шли репетиции. Однако теперь роль героини играет Игорь Миркурбанов, пишет сайт "КП".
"Во время репетиций режиссер принял решение вывести ее из постановки", – рассказали в театре.
Что произошло между Зудиной и Богомоловым, непонятно. Поговаривают, что между коллегами произошел серьезный конфликт. Какой именно, неизвестно. В родном МХТ, к слову, Марина Зудина тоже появляется в последнее время все реже и реже. В новом сезоне она задействована только в нескольких постановках.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 октября 2021, 16:35 Источник: "КП" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Табаков вывел в свет резко сдавшую Зудину

комментарии

Ответить:

Гость883353
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Гость596870
Шо же, Игорек Миркурбанов сменил пол, изображая Турусину, или Зудина сменила пол и не могла вжиться в роль бабенки из Островского? Вопросы.
Надо признать, Богомолов в своем новом прочтении ( а других у него и нет) замахнулся в современной транскрипции на самого себя. Ведь в реале он и есть то самое, что высмеивает в новой постанове. свежо, нет - смело и раскованно.
Вы в настоящем драматическом театре были когда-нибудь? Классику смотрели? Видимо , никогда.
Гость596870
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Шо же, Игорек Миркурбанов сменил пол, изображая Турусину, или Зудина сменила пол и не могла вжиться в роль бабенки из Островского? Вопросы.
Надо признать, Богомолов в своем новом прочтении ( а других у него и нет) замахнулся в современной транскрипции на самого себя. Ведь в реале он и есть то самое, что высмеивает в новой постанове. свежо, нет - смело и раскованно.
Гость884578
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Бесы!
Гость883353
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............
По-моему быть подальше от этого душевного уродца Богомола только за счастье.
Вы на глаза его посмотрите. Вообще непонятно что это за особь.
Гость884758
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Гость882421
Зудиной теперь некогда, она поёт в дуэте с тем же Миркурбановым, кстати погано поёт
вы точно лучше споете и всех поразите :-)
............
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По-моему быть подальше от этого душевного уродца Богомола только за счастье.
Гость882421
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Зудиной теперь некогда, она поёт в дуэте с тем же Миркурбановым, кстати погано поёт
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