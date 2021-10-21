Что связывает поцелуй Собчак и Ивлеевой с церковью и элитой

Недавно на "Ютубе" вышел новый выпуск шоу Насти Ивлеевой "Королевские кобры". Героиней стала Ксения Собчак. В какой-то момент блондинки начали страстно целоваться, чем вызвали настоящую бурю эмоций у народа. Бари Алибасов объяснил, почему такой поступок является нормой в российских реалиях.
"Поцелуй однополый – соответствие российской политике двойных стандартов. С одной стороны, последнюю тысячу лет поцелуи между одним полом считаются у нас нормой, с другой стороны, считается, что это намек на однополую любовь. Это всячески у нас запрещается и преследуется", – дал он комментарий корреспонденту "Дни.ру".
Предприниматель рассказал, что у него пока не было времени посмотреть видео с поцелуем телеведущих, но зато он успел поразмышлять на этот счет. К нему он относится как к максимально профессиональному поступку, соответствующему российской действительности, к нашему прошлому и современным маркетинговым трендам.
"Российский менталитет основан на политике двойных стандартов. Началась это все с правления Александра Невского. Все внутренние походы Невского были против князей, которые славянскую независимость отстаивали. А у себя дома он рассказывал, каким образом отстаивает славянскую независимость. На таком фундаменте и появилась наша страна, наш менталитет", – объяснил сын предпринимателя.
Он заметил, что Собчак и Ивлеева – не первопроходцы в однополых поцелуях. Уже десятки и сотни лет назад такое происходило и среди политиков, и служителей.
"С одной стороны, однополая любовь, с которой ассоциируется поцелуй, в нашей стране преследуется, с другой стороны, вся православная церковь и советская элита были построены на однополых поцелуях", – подытожил он.
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