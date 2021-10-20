"Цирк оральной проституции": Собчак отправляют в специнтернат после поцелуя с Ивлеевой

Горячие танцы две ведущие устроили в эфире нового ютуб-шоу Насти Ивлееввой "Королевские кобры". Суть шоу заключается в том, что мужчины, переодетые в женщин, танцуют на сцене и показывают свои таланты. Ксения Собчак была среди членов жюри, а потом решила выйти на сцену и присоединиться к баттлу.
Собчак танцевала очень откровенно, садилась на продольный и поперечный шпагаты и даже пролезала у Насти Ивлеевой Между ног. В завершение интимных ласк, от которых зрители были просто в шоке, женщины не удержались и поцеловали друг друга.
Депутат Виталий Милонов решил прокомментировать видео с участием Собчак и Ивлеевой, которое вызвало столь широкий общественный резонанс.
"Грустно наблюдать, что отечественный YouTube превращается в цирк оральной проституции. Темы и форматы продвигаются не исходя из их социальной значимости, а выбираются по критерию максимальной скандальности", – заявил Милонов в беседе с RT.
Он добавил, что после увиденного ему хочется помыть глаза с мылом. Также он заявил, что Собчак вместе с остальными участниками программы надо отправить в специнтернат для получения классического базового образования.
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