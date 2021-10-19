"Покупаю квартиру для кота": Жирующая Водонаева плюнула в нищий народ

Телеведущая Алена Водонаева выступает активным борцом за справедливость. На своем ютуб-канале блогерша изобличает пороки известных людей, отстаивая гражданскую позицию. При этом личные поступки звезды выходят за рамки привычных норм. Недавно Алена Водонаева сообщила фанатам, что спустит кучу денег на недвижимость для четвероногого друга.
"Итак, начинается новый этап в моей жизни. Я покупаю квартиру для кота", — поделилась с фанатами знаменитость. Брюнетка отметила, что для этого ей придется продать дом и взять в банке ипотеку.
Блогерша рассказала, что выбрала для питомца не абы какое жилье, а престижные апартаменты на юго-западе Москвы за Садовым кольцом. Покупку Алена Водонаева хочет совершить по определенным причинам: у ее сына Богдана аллергия на шерсть, а прощаться с котом женщина не намерена.
Некоторые россияне восприняли задумку звезды, как плевок в лицо тем, кто едва находит средства на еду. Пока народ голодает из-за высоких затрат и низких доходов, светская львица щедро разбрасывается финансами и не гнушается этого.
"Когда есть деньги, можно и с жиру беситься", "Жесть. Зачем все свои планы расписывать на публику?", "Совсем с ума сошли", "Полстраны за гранью бедности и не из-за лени, другая квартиры для котов покупает. Куда мир катится", — выразились пользователи Сети. Впрочем, нашлись и защитники Алены Водонаевой. Звезду похвалили за ответственное отношение к домашнему животному и доброе сердце.
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