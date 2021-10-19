Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Залил дерьмом все столы": оконфузившийся Басков испортил праздник Буйнову
Стало известно об уходе Заворотнюк
Солистка "Тутси" о вынужденном интиме в группе: Нельзя сказать
Раздавлен болезнью: Ушедший в монастырь народный артист появился на публике
партнеры
Вторник
19 октября
Лента новостей
19:22
"Покупаю квартиру для кота": Жирующая Водонаева плюнула в нищий народ
19:01
"Ее эксплуатируют": врач вынес запевшей Грете Тунберг суровый приговор
18:27
Начала орать: живущая рядом с Асмус возлюбленная Харламова устроила истерику
18:22
"Клевета и ложь!": Облитая помоями Гагарина взорвалась от людской подлости
18:22
Обнародованы причины внезапного ухода Тарасова
18:08
В Подмосковье завели дело после наезда иномарки на ребенка
18:00
58-летняя звезда культового сериала "Королек – птичка певчая" выглядит ровесницей дочери
17:40
Сенатор Климов заявил о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в России
17:35
"Хватит!": Бледанс взревела от разгильдяйства Гузеевой в Коммунарке
17:34
"Есть причины": беременная Рапунцель взвыла от вопросов о разрыве с мужем
17:29
Уходит от ответственности: Максакова назвала цель отказа Тюрина от криминального статуса
17:10
Седой и заросший: заматеревшего Пера Федорова с трудом узнали
17:03
Любовница Виторгана выставила напоказ оголенные прелести
16:58
Москва вводит новые санитарные меры из-за роста заболеваемости COVID-19
16:52
"Ступор и запой": Квартиру поддатой звезды "Песняров" обокрали неизвестные
16:46
"Ее супруг никогда такое не подарит": звезду "Дома-2" пристыдили за роскошный сюрприз
16:38
Юлия Тимошенко предупредила об энергетическом кризисе на Украине
16:33
Горбачева из сериала "Чики" продемонстрировала улице обнаженную грудь
16:13
"Вы самый лучший друг у меня!": Милохин клянчит деньги у Баскова
16:01
"У меня потекло все": возбужденная Собчак приласкала туго затянутый сеткой зад Ивлеевой
15:56
"Караул просто": Постаревшая жена Петросяна вспомнила студенческую страсть
15:46
Под Москвой 2 парня избили и ограбили мужчину
15:46
"Лида, хватит, завязывай!": Известный артист откровенно о запоях Федосеевой-Шукшиной
15:44
Рубенсовская женщина: Пегова в купальнике показала выпуклости и изгибы
15:36
Наплевавшая на смерть мужа Федосеева-Шукшина закрутила роман с оператором
15:32
"Я волновался": Милохин рассказал о первом контакте с Басковым
15:02
"Могут привести туда силой": сбежавшей из России Собчак сделали предупреждение
15:01
"Что значит брошенная?": Разведенка Барановская публично замахнулась на Васильева
14:58
"Важен не размер": Прикрывший половой орган Милохин дико оконфузился
14:51
С ними страшно общаться: домработница "слила" правду о жизни Пугачевой и Галкина
14:43
Евгению Стычкину пришлось изображать любовь к жене: Непросто
14:27
Голикова предложила ввести нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября
14:25
91-летний Краско перестал ходить: страшные подробности состояния тяжелобольного актера
14:21
Закатившая глаза больная Заворотнюк взялась за бутылку: Пью очень редко
14:16
На Украине призвали пенсионеров готовиться к худшему
14:04
"Живем раздельно": Припавший к бутылке Кончаловский потерял жену
13:58
Травмирован: Козловский оказался на больничном после развлечений с Акиньшиной
13:51
Брак в 16 лет, звездные любовники и страшная болезнь: как жила и уходила актриса Анна Самохина
13:39
"Я всегда брала то, что мне нравится": звезда советского кино призналась в мужском начале
13:35
Ковальчук нарушила данное дочери обещание: Это больно и жестоко
13:29
"Беременна!": Раскормленная Семенович выпятила огромный живот
13:20
Гагарина рассказала о затяжной депрессии из-за бывшего мужа: Мучилась четыре года
13:10
Больше 30 лет скрывает отца своего сына: как сложилась жизнь актрисы Нины Усатовой
13:07
Депутат Журова оценила слова Эрдогана о победителях во Второй мировой войне
13:03
Под присмотром специалиста: подруга ответила на слухи о беременности Порошиной
12:59
В Челябинске пьяная водительница сбила ребенка и уехала
12:45
"Мы Анины сиси любим": знаменитая певица в восторге от огромной груди Семенович
12:43
"Задели нерв": Перекошенная мать Оксаны Федоровой всполошила врачей
12:19
"Увидите, как громко я умею кричать": с избранницей Харламова случилась истерика на съемках
12:13
За сутки в России ковидом заболели 33 740 человек
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Базарное тупое кликушество": опубликовавшая "мерзость" о церкви Собчак ответила недовольным
"Мужика нормального не нашла": почему Бузовой постоянно пользуются
"Дикий стресс": Воющая невпопад Бузова внезапно потеряла голос
Потерявшую голос Бузову предостерегли от роковой ошибки: Никакого коньяка
"Я не буду это слушать!": Бузова сцепилась с коллегой в эфире
"Скотина, гони! Я к сыну тороплюсь": Всплыли неожиданные детали смертельного ДТП с Собчак
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Покупаю квартиру для кота": Жирующая Водонаева плюнула в нищий народ

"Покупаю квартиру для кота": Жирующая Водонаева плюнула в нищий народ

Звезда шоу "Дом-2" Алена Водонаева хочет потратить миллионы на животное. Обедневший народ призывает ее к совести.
прочитано 53 раза

Телеведущая Алена Водонаева выступает активным борцом за справедливость. На своем ютуб-канале блогерша изобличает пороки известных людей, отстаивая гражданскую позицию. При этом личные поступки звезды выходят за рамки привычных норм. Недавно Алена Водонаева сообщила фанатам, что спустит кучу денег на недвижимость для четвероногого друга.

ПО ТЕМЕ

Прямо из кабинета гинеколога: взлохмаченную Водонаеву сняли полуголой

 Алена Юрьевна Водонаева

Алена Юрьевна Водонаева модель, ведущая

"Итак, начинается новый этап в моей жизни. Я покупаю квартиру для кота", — поделилась с фанатами знаменитость. Брюнетка отметила, что для этого ей придется продать дом и взять в банке ипотеку.

Блогерша рассказала, что выбрала для питомца не абы какое жилье, а престижные апартаменты на юго-западе Москвы за Садовым кольцом. Покупку Алена Водонаева хочет совершить по определенным причинам: у ее сына Богдана аллергия на шерсть, а прощаться с котом женщина не намерена.


Некоторые россияне восприняли задумку звезды, как плевок в лицо тем, кто едва находит средства на еду. Пока народ голодает из-за высоких затрат и низких доходов, светская львица щедро разбрасывается финансами и не гнушается этого.

"Когда есть деньги, можно и с жиру беситься", "Жесть. Зачем все свои планы расписывать на публику?", "Совсем с ума сошли", "Полстраны за гранью бедности и не из-за лени, другая квартиры для котов покупает. Куда мир катится", — выразились пользователи Сети. Впрочем, нашлись и защитники Алены Водонаевой. Звезду похвалили за ответственное отношение к домашнему животному и доброе сердце.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 октября 2021, 19:22 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Водонаева лишилась шикарного бюста

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Культура

Эпилептик, грубиян, тиран и убийца: режиссер Грымов назвал правителя России "Антихристом"

Страшный диагноз
Шоу-бизнес

"Скотина, гони! Я к сыну тороплюсь": Всплыли неожиданные детали смертельного ДТП с Собчак

Водитель мог быть запуган
Шоу-бизнес

"Я не была готова": тяжелобольная Гузеева вышла на связь

Звезда переосмыслила жизнь
Шоу-бизнес

"Всем мешает": Бывшая прислуга сорвала маску с Пугачевой

Певица нажила врагов

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября 2021 года
Ссоры, интрижка на работе и "легкие" деньги: что ждет знаки зодиака во второй половине октября
Кто ты из героев сериала "Игра в кальмара"? Подскажет знак зодиака
Успейте до 5 ноября: астролог назвала список вещей, которые нужно сделать для счастья

Здоровье

Москва вводит новые санитарные меры из-за роста заболеваемости COVID-19
Голикова предложила ввести нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября
За сутки в России ковидом заболели 33 740 человек
Врач-пульмонолог о ситуации с коронавирусом в Белоруссии: Вся страна горит красным пламенем

Спорт

Впервые в истории: российская команда выиграла чемпионат мира по Dota 2
Фигуристка Валиева побила два мировых рекорда на турнире в Финляндии
Зазвездилась? Оскандалившаяся Загитова устроила новую истерику
"Я вас засужу!": Загитова учинила скандал на спортивном поединке

Регионы

Под Москвой 2 парня избили и ограбили мужчину
Педофил напал на подростка в Новгороде
В Красноярском крае пропали две девочки
Под Москвой полицейский ранил девушку из табельного оружия
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+