Водонаева влезла в разборки Бони и Бородиной: Надо уметь держать лицо

Ведущая и экс-участница телепроекта "Дом-2" Алена Водонаева не прошла мимо ситуации, котороя возникла вокруг Виктори Бони и Ксении Бородиной. Она выразила свое мнение касательно того, насколько поведение обеих знаменитостей было уместным.

Водонаева убеждена, что Бородина и Боня уже не в том возрасте, чтобы позволять себе подобные выходки. Ведущая отметила, что обеим представительницам отечественного шоу-бизнеса надо уметь держать лицо, поскольку им не по 20 лет.

Стоит отметить, что история, о которой идет речь, связана с премией "Лучший развивающийся проект для женщин-2021". Ксении Бородиной пришлось стоять на сцене по время вручения премии Виктории Боне.

Судя по опубликованным кадрам, экс-ведущей "Дома-2" было крайне неприятно видеть, как награждают ее давнюю соперницу. Конфликт Бони и Бородиной длится уже давно. Знаменитости не поддерживают никакого общения, они ограничиваются лишь колкими высказываниями в адрес друг-друга в социальных сетях.

Примечательно, что общественность по большей части встала на сторону Бони. Пользователи Сети сошлись во мнении, что бывшей жене Курбана Омарова не следовало проявлять свое презрение на публике. Люди сочли такое поведение непрофессионализмом.