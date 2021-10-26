Сестра осужденного Ефремова поставила на место циничную Собчак

На днях знаменитости собрались в студии программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ, чтобы обсудить резонансное ДТП, в которое попала известная журналистка в Сочи. Среди гостей студии оказалась и сестра осужденного Михаила Ефремова – Анастасия Ефремова. Женщина заподозрила, что Ксения Собчак воспользовалась ситуацией для самопиара.
Ефремова считает, что журналистка все время надевает на себя некую маску, чтобы всегда выглядеть циничной, эгоистичной и равнодушной ко всему. В каждом интервью блондинка говорит слова, эпатирующие публику и поддерживает этот образ. По мнению сестры Ефремова, произошедшая авария дала журналистке возможность лишний раз показать себя с выгодной для нее стороны.
"Да, вот я такая Собчак. Что там, трупы? Нафиг!" – процитировала Ефремова предполагаемые мысли самой журналистки.
Кроме того, сестре отбывающего наказание актера категорически не понравилось сравнение Собчак и Ефремова, которое блондинка сама озвучила после аварии. Анастасия поставила Ксению на место, подчеркнув, что ее брат обязательно бы остановился и оказал любую посильную помощь даже в том случае, если бы он просто проезжал мимо каких-нибудь пострадавших.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что в Ксению Собчак бросил камень Владимир Соловьев.
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