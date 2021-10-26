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Шоу-бизнес
Сестра осужденного Ефремова поставила на место циничную Собчак

Сестра осужденного Ефремова поставила на место циничную Собчак

Поведение Ксении Собчак после роковой аварии, повлекшей смерть женщины, все еще вызывает много вопросов.

Продолжение: Уголовное дело: Собчак и Ивлееву наказали за лесбийский разврат
прочитано 1185 раз

На днях знаменитости собрались в студии программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ, чтобы обсудить резонансное ДТП, в которое попала известная журналистка в Сочи. Среди гостей студии оказалась и сестра осужденного Михаила Ефремова – Анастасия Ефремова. Женщина заподозрила, что Ксения Собчак воспользовалась ситуацией для самопиара.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Ефремова считает, что журналистка все время надевает на себя некую маску, чтобы всегда выглядеть циничной, эгоистичной и равнодушной ко всему. В каждом интервью блондинка говорит слова, эпатирующие публику и поддерживает этот образ. По мнению сестры Ефремова, произошедшая авария дала журналистке возможность лишний раз показать себя с выгодной для нее стороны.

"Да, вот я такая Собчак. Что там, трупы? Нафиг!" – процитировала Ефремова предполагаемые мысли самой журналистки.

Кроме того, сестре отбывающего наказание актера категорически не понравилось сравнение Собчак и Ефремова, которое блондинка сама озвучила после аварии. Анастасия поставила Ксению на место, подчеркнув, что ее брат обязательно бы остановился и оказал любую посильную помощь даже в том случае, если бы он просто проезжал мимо каких-нибудь пострадавших.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что в Ксению Собчак бросил камень Владимир Соловьев.

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Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 октября 2021, 11:52 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак, Якубович и другие российские звезды, угодившие в смертельное ДТП

комментарии

Ответить:

Прохожий.
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Кабы знал где упасть , так соломку подстелил , человек предполагает , а Бог располагает.
............
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Думаю,что на эту грязь уже не обращают внимания.Она стала так быстро катиться вниз по наклонной,что ей только и остается лаять на всех и вся.
Гость877023
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Да все и так известно про Обчак- когда уже ей закроют все эфиры и каналы? Надоела всем своей циничностью- неужели наверху этого не слышат??????
Гость884578
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Анастасия права!!!
1

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