Кудрявцева крепко приложила Собчак после бегства с места смертельного ДТП

В очередном выпуске программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ гости студии обсуждали аварию, в которую попала Ксения Собчак, будучи пассажиркой такси, по дороге в аэропорт города Сочи. Напомним, что в результате аварии погибла женщина. Сама же Собчак получила сотрясение мозга, но почти сразу покинула место смертельного ДТП или, как посчитали многие, сбежала. Мнения знаменитостей относительно того, как повела себя журналистка после аварии, разошлись. Высказала свою позицию и ведущая Лера Кудрявцева.
Блондинка отметила, что она слышала объяснения Собчак и ее доводы о том, что помочь она там ни чем не могла бы, поэтому сразу уехала. Однако Кудрявцева уверена, что хотя бы спросить, чем можно помочь, журналистка должна была.
"Я думаю, что все мы люди и человеческий фактор никто не отменял," – крепко приложила сбежавшую коллегу Кудрявцева.
При этом Кудрявцева добавила, что ей хорошо знакома необходимость постоянно спешить в аэропорт, она тоже не может себе позволить приезжать за два часа до рейса.
Гости программы также отметили, что Собчак стоило остаться на месте аварии, оказать всю посильную помощь, дождаться сотрудников ДПС, дать показания и лишь потом ехать. Также многих возмутил тот факт, что на допрос в Сочи Ксения не спешила и приехала туда спустя продолжительное время, после улаживания личных дел.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Лера Кудрявцева отвернулась от всех друзей.
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