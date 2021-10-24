На похоронах была? Соловьев бросил камень в бессердечную Собчак

Телеведущий Владимир Соловьев заострил внимание на поведении актера Алека Болдуина после трагедии на съемках фильма "Ржавчина". Голливудский актер пришел проститься с погибшим оператором Галиной Хатчинс. Анализируя действия артиста, ведущий вспомнил о Ксении Собчак, которая недавно попала в ДТП в Сочи.
Общаясь с подписчиками своего телеграм-канала, журналист язвительно спросил, видел ли кто-нибудь Ксению на похоронах женщины, которая скончалась в той аварии. Соловьев отметил, что не пытается проводить параллели между двумя этими печальными событиями. Между тем, подписчики пришли к выводу, что теледеятель сравнивает поведение Собчак и Болдуина на фоне трагедии.
"А Собчак вела свадьбу в Италии…" – бросил камень в огород телеведущей Владимир Соловьев.
Напомним, недавно Ксения Собчак оказалась в центре скандала. Люксовое авто, на заднем сиденье которого была телеведущая, выехало на встречную полосу и врезалось в другую машину. В результате аварии погибла молодая женщина. Она скончалась от полученных травм на месте происшествия. Собчак сразу после столкновения покинула место ДТП и отправилась в аэропорт. В Сети Ксению осудили и назвали бессердечной.
Добавим, Алек Болдуин оказался на первых полосах прессы из-за несчастного случая на съемках. На площадке картины "Ржавчина" артист должен был стрелять из реквизитного пистолета с холостыми патронами. Когда Болдуин нажал на курок, раздался выстрел. Пуля, либо ее осколки, поразила двоих. Оператор Галина Хатчинс скончалась по дороге в больницу. Режиссер фильма был доставлен в госпиталь с ранением ключицы. В случившемся разбирается полиция. Алек Болдуин активно сотрудничает со следствием.
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