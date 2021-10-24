Вспомнивший про Пугачеву Киркоров приставил к малолетним детям личную охрану

Один из самых популярных российских певцов, композитор, продюсер Филипп Киркоров рассказал о том, что его дети Алла-Виктория и Мартин никогда не выходят из дома без сопровождения охраны. Таким образом народный артист Российской Федерации заботится о безопасности своих наследников.
Тем не менее, недавно поклонники Киркорова упрекнули певца в том, что его дочь была замечена на улице вместе со своими подругами. Никаких телохранителей рядом не было, что удивило подписчиков, ведь такой выход в люди может быть небезопасным для звездного ребенка. Однако артист поспешил успокоить своих фанатов, заявив, что охранники были рядом, просто их не видно.
"Она не одна, рядом с ней бойцы невидимого фронта", – рассказал Киркоров.
Кроме того, певец признался, что пользоваться услугами телохранителей для своих детей его научила народная артистка Советского союза Алла Пугачева. Киркоров сообщил о том, что он всегда подмечал, как та воспитывает свою дочь, певицу и актрису Кристину Орбакайте.
"Это школа Аллы Борисовны", – признался артист.
Такую славу детям принес не только их звездный отец, известный как в России, так и по всему миру. Наследники певца уже самостоятельно набирают подписчиков в своих личных аккаунтах в социальных сетях. За Аллой-Викторией следят уже 220 тысяч человек. За ее братом Мартином чуть меньше – 180 тысяч.
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