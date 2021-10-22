Грузин попытался купить Пугачеву за 50 тысяч рублей: Аллу Борисовну хочу!

В пору совей молодости Примадонна не только выступала на эстраде, но и не брезговала ночными заведениями, как и другие селебрити. Разумеется, у исполнительницы всегда была большая армия поклонников мужского пола.
Порой среди них воздыхателей Алла Пугачевой попадались и очень богатые представители сильного пола. Некоторые хотели покорить строптивую певицу толстыми кошельками, но неизменно терпели фиаско, поскольку гордая Примадонна не соглашалась "покупаться".
Звездинский рассказал, что как-то раз исполнительница отказала очень состоятельному грузинскому князю, соблазнявшему ее заоблачным по советским меркам гонораром. Пока певица отдыхала в компании коллег, в клуб пришел князь, имя которого шансонье называть не стал.
Замети Аллу Пугачеву, пылкий грузин тут же решил с ней познакомиться. Но знаменитость отказала назойливому мужчине. По словам Звездинского, князь показал ему упаковку с 50 тысячами рублей. Он попросил, чтобы Примадонна что-нибудь спела за эти деньги. Услышав такое предложение, певица язвительно заявила, что с князьями не знакомится. Мол, этого ей не позволяет фамилия.
Отметим, сейчас 72-летняя Алла Пугачева почти не выступает, хотя время от времени появляется на светских мероприятиях. Так, ранее она посетила день рождения Николая Баскова.
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