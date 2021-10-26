Дочь заговорила о наследстве умирающего Юдашкина: Преемник есть

Уже несколько лет знаменитый кутюрье борется с онкологией. Периодически его состояние ухудшается. К счастью, сейчас он находится в ремиссии.

Поклонники творчества модельера не перестают интересоваться его состоянием, а также работой компании. Многим кажется, что состояние здоровья легенды уже давно не позволяет ему работать так, как он делал это раньше. При этом публика выступает за то, что его бизнес должен развиваться, потому что в него было вложено слишком много сил. Некоторые полагают, что очень скоро компанию возглавит дочь кутюрье.

Валентин Абрамович информацию о своем уходе опровергать не стал. Он признался, что все именно так, как пишут, он хочет, чтобы у руля встал новый человек. Для модельера крайне важно, чтобы этот человек умел думать, разбирался в вопросе, а также уважал то, чему он посвятил всего себя ранее. Конкретных имен кутюрье не назвал.

Не так давно на все проблемы Валентина Юдашкина наложилась еще и коронавирусная инфекция. Из-за сопутствующего заболевания недуг серьезно ударил по состоянию знаменитости. К счастью, сейчас все в прошлом. Интересно, что дочь кутюрье предложила своего кандидата. По ее мнению, она знает человека, которого можно попросить возглавить компанию.

Галина Юдашкина предположила, что компанию мог бы возглавить ее младший сын. Сейчас Аркадию три года, как и мечтал звездный дедушка, он умеет и рисовать, и думать. Также женщина заверила, что он точно постепенно идет по стопам Валентина Абрамовича, так как не может пройти мимо нарядов.