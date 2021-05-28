Онкобольной Юдашкин шокировал преображением

Гости собрались "Императорском яхт-клубе". На мероприятии были замечены светская львица Мария Погребняк, тиктокер Дина Саева, стилист Влад Лисовец, телеведущий Дмитрий Шепелев, артисты Нино Нинидзе, Андрей Бурковский и Марк Богатырев, модельер Валентин Юдашкин и многие другие.
Кутюрье вышел в свет вместе с супругой Мариной. Пара выбрала наряды в стиле family look светлых оттенков. На модельере был серый костюм, а также тренч и ботинки в тон. Образ дополняла розовая сорочка в белую полоску. Марина Юдашкина появилась в широких белых брюках, которые сопроводила черным пиджаком-оверсайз и босоножками.
Стоит отметить, что модельер заметно похорошел. Последнее время поклонники беспокоились за здоровье Валентина Юдашкина, который последние несколько лет борется с онкологией. Кутюрье заметно осунулся, но теперь, кажется, идет на поправку – он буквально сиял рядом со статной супругой.
Некоторых смутило появление Нино Нинидзе без сопровождения Максима Виторгана. Актриса прошлась перед фотографами в гордом одиночестве. Для выхода в свет артистка выбрала легкое платье-комбинацию изумрудного цвета, которое дополнила черными босоножками и миниатюрной сумочкой.
Дмитрий Шепелев
Дина Саева
Влад Лисовец
Марк Богатырев
Нино Нинидзе
Андрей Бурковский с супругой Ольгой
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