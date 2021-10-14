Жена сделала заявление о смертельно больном Юдашкине

Жена Валентина Юдашкина Марина поздравила супруга с 58-летием. В своем "Инстаграм" она опубликовала трогательный пост. В тексте она отметила, что модельер всегда может рассчитывать на поддержку семьи в трудные минуты.
Марина Юдашкина назвала Валентина лучшим мужем на свете, а также заботливым отцом. Супруга призналась модельеру в любви и пожелала ему, чтобы каждый день был наполнен теплом и любовью детей и внуков.
"Ты самый лучший муж на свете, невероятно заботливый, любящий папа", – написала Марина Юдашкина.
Напомним, Валентин Юдашкин уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. О смертельном диагнозе знаменитого художника стало известно около пяти лет назад. На какое-то время болезнь ушла в ремиссию.
Недавно Юдашкин переболел коронавирусом, что спровоцировало обострение. Стоит отметить, что сам ковид Юдашкин перенес легко благодаря прививке.
Недавно в СМИ сообщили, что модельеру стало хуже. Отмечалось, что Юдашкин обессилен в борьбе с раком. По данным источников, месяц назад модельеру назначили очередной курс химиотерапии. После операций и изматывающей терапии ему приходится нелегко, говорилось в публикациях СМИ.
Поклонники Валентина Юдашкина присоединились к поздравлениям и пожелали модельеру крепкого здоровья.
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