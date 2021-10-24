Уход тяжелобольного Юдашкина потряс россиян

Знаменитый модельер уже не первый год борется с онкологическим заболеванием. Состояние кутюрье периодически ухудшается, хоть сейчас он находится в ремиссии. Общественность давно интересуется, как строится работа в его компании в связи с болезнью. Многие полагали, что дочь Галина встанет у руля и заменит знаменитого отца.
В программе "Сегодня вечером" Валентин Абрамович подтвердил информацию о своем уходе. Естественно, зрители были шокированы, так как продолжают надеяться на выздоровление именитого дизайнера. Сейчас Юдашкин ищет себе замену и активно думает, кто мог бы заменить его на таком важном посту. "Я хочу, чтобы пришел тот, кто умеет думать, рисовать, уважать компанию и то, что сделано", – поделился модельер.
Недавно Валентин Юдашкин отпраздновал свое 58-летие. Коллеги из шоу-бизнеса поздравили его, пожелав здоровья и терпения. Жена Марина выложила трогательный пост в своем блоге, где призналась Валентину в чувствах и сообщила, что он всегда может рассчитывать на поддержку со стороны семьи.
Знаменитый модельер переболел коронавирусом, что вкупе с его заболеванием дало осложнения. В СМИ появилась информация, что Юдашкину стало хуже. Однако состояние удалось стабилизировать и кутюрье даже смог посетить эфир шоу Максима Галкина.
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