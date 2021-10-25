"До 39 лет": у Бузовой осталось мало времени на свадьбу и ребенка

Ольга Бузова давно говорит, что мечтает о ребенке. Психолог Наталья Денисенко рассказала, что Бузовой нужно не петь, а заниматься семьей.

Ольга Бузова уже несколько лет является не только телеведущей, но и певицей. В начале карьеры она только и успевала выпускать один хит за другим. Сейчас же некоторым кажется, что ее музыка стала слишком однотипной. Кто-то даже решил, что ее популярность уходит.

"У не не спад карьеры, ей судьба сказала: "Стой! Это не лучший период в жизни, это не то, что тебе надо". Потому что в тот период, когда она стала певицей, наоборот, у нее вниз карьера пошла. Она теряет связи, друзей, общение, доверие у подписчиков, потому что это не тот формат, к которому она шла", – дала свой комментарий корреспонденту "Дни.ру" Наталья Денисенко.

Психолог рассказал, стоит ли экс-участнице и ведущей "Дома-2" продолжать так много времени посвящать сцене. Также он поделился мыслями о том, чем, по его мнению, нужно занять себя Бузовой.

"Ей на данный момент лучше писать песни, стихи, музыку, но не исполнять. Судьба ее хватает за хвост, пора подуматься о семье. До 39 лет у нее будет пополнение в семье, это обозначает этап материнства. До этого она, конечно, выйдет замуж", – говорит эксперт.

Звезда "Инстаграма" несколько раз была несчастна в отношениях и даже пережила развод, за которым следила вся страна. Денисенко порекомендовала ей выбрать более спокойного партнера.

"Ей надо искать мужчину, который не будет требовать много внимания от нее. Она будет очень любящей женой и матерью. И она должна любить больше мужчину, чем мужчина ее", – подытожила она.