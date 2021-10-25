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Шоу-бизнес
"До 39 лет": у Бузовой осталось мало времени на свадьбу и ребенка

"До 39 лет": у Бузовой осталось мало времени на свадьбу и ребенка

Ольга Бузова давно говорит, что мечтает о ребенке. Психолог Наталья Денисенко рассказала, что Бузовой нужно не петь, а заниматься семьей.

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Ольга Бузова уже несколько лет является не только телеведущей, но и певицей. В начале карьеры она только и успевала выпускать один хит за другим. Сейчас же некоторым кажется, что ее музыка стала слишком однотипной. Кто-то даже решил, что ее популярность уходит.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

"У не не спад карьеры, ей судьба сказала: "Стой! Это не лучший период в жизни, это не то, что тебе надо". Потому что в тот период, когда она стала певицей, наоборот, у нее вниз карьера пошла. Она теряет связи, друзей, общение, доверие у подписчиков, потому что это не тот формат, к которому она шла", – дала свой комментарий корреспонденту "Дни.ру" Наталья Денисенко.

Психолог рассказал, стоит ли экс-участнице и ведущей "Дома-2" продолжать так много времени посвящать сцене. Также он поделился мыслями о том, чем, по его мнению, нужно занять себя Бузовой.

"Ей на данный момент лучше писать песни, стихи, музыку, но не исполнять. Судьба ее хватает за хвост, пора подуматься о семье. До 39 лет у нее будет пополнение в семье, это обозначает этап материнства. До этого она, конечно, выйдет замуж", – говорит эксперт.

Звезда "Инстаграма" несколько раз была несчастна в отношениях и даже пережила развод, за которым следила вся страна. Денисенко порекомендовала ей выбрать более спокойного партнера.

"Ей надо искать мужчину, который не будет требовать много внимания от нее. Она будет очень любящей женой и матерью. И она должна любить больше мужчину, чем мужчина ее", – подытожила она.

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Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 25 октября 2021, 10:09 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шаляпин, Рудковская, Бузова: кто из российских звезд подписал брачный договор

комментарии

Ответить:

девки
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пугачевой меньше надо было пердофилить.....................опять Мисс Вселенная-Рулит !!!!!!!!!!!!!!
Гость Федор Конь
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ОНА
Ты – духовный импотент
...и моральный урод.
Народ
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Степан Ключник
Будет, конечно будет. Есть надежда что найдется хороший парень, который нежно насадит её, вольёт в неё свою теплоту и она понесёт.
пугачева в 73 года- может понести только анализы в лабораторию
ОНА
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Я желаю этой прекрасной девушке оставаться всегда такой милой и доброй, таких в шоу бизнесе мало, она одна с не многих осталась искренней. Желаю ей достойного мужчину рядом и верных подруг.
ОНА
Пожаловаться Ответить
Степан Ключник
Будет, конечно будет. Есть надежда что найдется хороший парень, который нежно насадит её, вольёт в неё свою теплоту и она понесёт.
Ты – духовный импотент
девки.
Пожаловаться Ответить
пока: он,она,оно,склОчник,Тудасюда Давалкин- сопли жевали--------
Ольга Игоревна уже в депутаах !!!!!!!!!!!!...........завидуй пугачина ..........................................................<цензура>-ееееееееееееееееее !!!!!!!!!!!!!!!.
короче, всё это шапито : отдаете голоса на выборах-за Ольгу Игоревну
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а "она" -кричит: "оно ! ".............."он" теперь завез в "гаввно"..............................дай Тудасюда Давалкин - в рот степану скл"О"чнику !!.......................
девки
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короче...........опять Мисс Вселенная-Рулит !!!!!!!!!!!!!! еееееееееееееее!!!!!!!!!!!!
девки гы-гы-гы-ыыыыыыыыыыыыыы
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девки гы-гы-гы-ыыыыыыыыыыыыыы
кто насадит пугачеву в 73 года ............а у-ууууууууууу !!!!!!!!!!!!!!!!!
пугачевой меньше надо было пердофилить <цензура>-еееееееееееееееееее !!!!!!!!!!!!
девки гы-гы-гы-ыыыыыыыыыыыыыы
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Степан Ключник
Будет, конечно будет. Есть надежда что найдется хороший парень, который нежно насадит её, вольёт в неё свою теплоту и она понесёт.
кто насадит пугачеву в 73 года ............а у-ууууууууууу !!!!!!!!!!!!!!!!!
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