Расплывшаяся Дана Борисова взбудоражила народ торчащими сосками

45-летняя знаменитость, согласно дресс-коду программы, надела короткие шорты и облегающую футболку. Наряд оказался слишком тесным для Даны Борисовой. Сквозь одежду были видны ее точащие соски.
Фото со съемок звезда экрана выложила в своем инстаграм-аккаунте. Фолловеры тут же принялись обсуждать внешний виде ведущей. "Соски о как торчат, будоражит", – высказался один из подписчиков. Другие посоветовали Дане Борисовой в следующий раз надевать бюстгалтер. Некоторые отметили, что теледива ведет себя на шоу очень высокомерно.
Но преданные поклонники осыпали звездную блондинку комплиментами. "Дана, ты супер. Как всегда, классная" "Круто!", "Соски огонь!", – написали Дане Борисовой пользователи соцсети.
Напомним, ранее Дана Борисова пожаловалась на свою 14-летнюю дочь Полину. Она рассказала, что девочка устроила забастовку. Наследница ведущей отказалась принимать пищу и ходить в школу из-за того, что звездная мать выбросила из окна одиннадцатого этажа ее телефон. Таким образом теледива решила избавить подростка от зависимости от гаджета. Знаменитость уверена, что Полина "побесится и придет в себя".
Популярные темы форума
КРИК МОЕЙ ДУШИ: «Я НЕ МОГУ ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ»
Как перестать жрать на ночь?
Тейпирование лица от морщин
Жена стала пропадать по ночам
Какой подарок сделать бабушке?
При первых признаках болезни
Знаю таролога и ворожею
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!