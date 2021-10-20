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Шоу-бизнес
"Кочевала от одного к другому": Дана Борисова смешала Татьяну Буланову с грязью

"Кочевала от одного к другому": Дана Борисова смешала Татьяну Буланову с грязью

Дана Борисова резко отреагировала на слова певицы о жертвах харассмента.
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Недавно Татьяна Буланова жестко прошлась по тем, кто рассказал о домогательствах в шоу-бизнесе. Она назвала таких женщин дамами легкого поведения. Звезда убеждена, что о таких вещах говорить во всеуслышание не стоит.

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 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

 Татьяна Ивановна Буланова

Татьяна Ивановна Буланова певица

Дана Борисова не согласна с артисткой. Она осудила ее за столь категоричные "бабские" суждения, отметив, что у певицы тоже "рыльце в пуху". Телеведущая считает, что Татьяна Буланова не симпатичная, поэтому никто к ней никогда и не приставал.

Теледива добавила, что якобы в 90-е годы исполнительница "кочевала от одного к другому, можно сказать по рукам". Дана Борисова извинилась за жесткие слова, но она считает их справедливыми. К тому же, по словам Даны Борисовой, Татьяна Буланова "врет, не держит обещания".

Напомним, ранее певица возмутилась тому, что артистки рассказывают общественности о своем "грязном белье". При этом она заверила, что к ней коллеги и продюсеры никогда не приставали. Звезда считает харассмент постыдным.

Как писали "Дни.ру", ранее Дана Борисова рассказала о том, что ее волнует в последние дни. Ведущая сообщила, что ее мама Екатерина Ивановна до сих пор лежит в больнице с коронавирусом. Знаменитость пожаловалась, что никак не может найти лекарства, которые должны свободно продаваться в столичных аптеках.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 20 октября 2021, 08:47 Источник: Телеграм-канал "Звездач" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Не плачь: Татьяне Булановой – 50

комментарии

Ответить:

Гость879635
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Борисова-опущенная дрянь.Ей бы закрыть рот,тварь.
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