Проблемная дочь объявила голодовку из-за агрессии Даны Борисовой

Дана Борисова пожаловалась на наследницу. Она рассказала, что Полина устроила забастовку.

В своем микроблоге ведущая объяснила причину конфликта. По словам Даны Борисовой, она решила избавить дочь от зависимости от телефона. Теледива не нашла ничего лучше, как выбросить дорогой девайс наследницы с одиннадцатого этажа.

Девочка, разумеется, была в шоке от такого агрессивного поступка матери. Теперь 14-летняя Полина отказывается есть и повещать школу. Дана Борисова же относится к случившемуся с юмором. Она считает, что дочь "побесится и придет в себя".

Телеведущая уверена, что лишь радикальными методами можно бороться с зависимостью ее наследницы от телефона. Она полагает, что без смартфоне девочке будет лучше. Полина же уже на протяжении нескольких дней не выходит в соцсети, и поклонники начали переживать за душевное состояние подростка.

Отметим, что отношения звезды экрана с дочерью всегда были сложными. Девочка растет проблемной. Так, некоторое время назад стало известно, что она вредила себе, объясняя это паническими атаками.

Мать и дочь помирились, но теперь снова в ссоре. Дана Борисова считает, что странное поведение Полины связано с поведением ее отца, который не принимает участия в жизни ребенка.