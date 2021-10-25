"Проваливай!": Осужденная после смертельного ДТП Собчак лишилась друзей

В начале октября Ксения Собчак попала в смертельное ДТП, из-за которого получила многочисленные увечья и сотрясение мозга. Поскольку покалеченная журналистка сбежала с места трагедии в аэропорт и не помогла пострадавшим, на нее обрушилась массовая злоба. Звезду осудили за безразличие к окружающим. Ее обвинили в бессердечности и равнодушии к чужому горю, причем не только злопыхатели, но и достаточно близкие люди.
На телешоу артистку в пух и прах разнесли коллеги, а в "Инстаграм" раскритиковали пользователи Сети. Теперь блондинке приходится периодически закрывать доступ к комментированию фото в личном блоге. "Надоела и опротивела, исчезни уже наконец-то!", "Проваливай в свой Париж, и чтобы в Адлере мы тебя не видели больше!", "Уже не вызываешь интерес, просто отвращение", — обратился народ к скандальной телеведущей.
Испорченная репутация отразилась на взаимоотношениях звезды с друзьями. Недавно Ксения Собчак опубликовала пламенную речь о приятной близости с Дмитрием Нагиевым, на которую шоумен посчитал нужным не отвечать. Видимо, даже он отвернулся от дерзкой блондинки.
В программе "Звезды сошлись" негативно о журналистке высказалась и Лера Кудрявцева. Она полагает, что Ксения Собчак поступила не по-людски — должна была хотя бы предложить помощь пострадавшим в ДТП, а не просто исчезнуть.
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