"С тобой прекрасно": Тающая от влюбленности Собчак приласкала Нагиева

Телеведущая Ксения Собчак погрузилась в воспоминания о бурной молодости — времени, когда ей было 16 лет. Тогда знаменитость испытывала влюбленность, а теперь мысли о пережитых чувствах заставили ее практически растаять. Пользуясь случаем, журналистка обратилась к шоумену Дмитрию Нагиеву, которого она слушала через магнитофон в период сердечных ликований.
Раньше знаменитая блондинка не могла даже представить, что будет состоять с кумиром своей молодости в паре. Однако ее мечта сбылась — теперь Ксения Собчак и Дмитрий Нагиев работают над совместными проектами, даже летали вместе в Италию. Партнеры не ведут сугубо деловое общение, а еще и предаются утехам вдали от публики. "Дима! С тобой прекрасно и работать, и отдыхать в гримерке", — словесно приласкала ведущего светская львица.
В "Инстаграм" Ксения Собчак поделилась совместным снимком с Дмитрием Нагиевым. В кадре шоумен сидит возле черного рояля, широко расставив ноги. А нарядная блондинка в это время аккуратно прижимается к мужчине, улыбаясь во все 32 зуба.
Телеведущий заботливо приобнял партнершу, но на фото особой страсти к ней не проявил. Ксения Собчак ухватилась за колено Дмитрия Нагиева, сверкая счастливыми глазами. В комментариях к публикации парочку назвали лисой Алисой и котом Базилио.
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