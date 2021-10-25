"Завел за баню и снял трусы": Собчак всыпали до истошного крика

Экс-участник шоу "Дом-2" Степан Меньщиков рассказал о таинстве встреч со знаменитой блондинкой. Они целых пять лет пересекались на одной площадке. Порой Ксения Собчак раздражала мужчину нравоучениями и советами о том, как правильно вести себя с девушками. Для него это было не ударом по самооценке, а поводом наказать телеведущую. В итоге Ксения Собчак столкнулась с вынужденной карой за длинный язык.
Сладкую месть для звезды Степан Меньщиков учинил прямо на телестройке. Дерзкие наставления блондинки зашли слишком далеко. "Учила, учила. Пока я не завел ее за баню и трусы не снял до колен", — поделился экс-участник "Дома-2". Он уточнил, что нижнее белье стащил не с себя, а с теледивы.
По словам мужчины, неожиданная взбучка впечатлила Ксению Собчак. Реакция не заставила себя ждать. Оказавшаяся с голым задом знаменитость сорвалась на вопли. "Вы не представляете, как она орала", — рассказал Степан Меньщиков, с трудом сдерживая смех. Как отметил бывший участник "Дома-2", Ксения Собчак нуждалась в наказании, поскольку вела себя слишком вызывающе.
Напомним, звездная блондинка рассказала о влюбленности и связи с Дмитрием Нагиевым. Ксения Собчак поведала, что не только сотрудничает с шоуменом, но и веселится с ним вдали от камер.
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