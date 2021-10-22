"Не женское дело": заговорившей о политике Бузовой дали под дых

Ольга Бузова заявила, что не исключает, что в будущем уйдет в политику. Психолог Ирен Таро оценила шансы певицы.

Бузова часто удивляет поклонников своими решениями и новыми амплуа. То телеведущая становится певицей, актрисой и ресторатором, то политиком. Звезда рассказала в одном из интервью, что в будущем может быть и такое, что она начнет помогать обществу в сфере образования.

"Она бы могла быть очень успешна в политике, но главный вопрос – зачем? Если женщинам дают власть, у них быстро сметает крышу. И вот когда женщины берутся за несвойственные им вещи, у них ничего хорошего не получается – не женское это дело! Если женщина начинает конкурировать с мужчинами, от нее надо шарахаться обществу! Она опасна", – честно ответила на вопрос корреспондента "Дни.ру" Ирен Таро.

Несмотря на то, что психолог буквально дал под дых Бузовой и разнес ее желание стать политическим деятелем, он все же верит, что у нее могло бы и получиться. У знаменитости есть множество положительных качеств благодаря которым у нее есть все шансы.

"Ольга Бузова – глубокий и мудрый человек. Такие люди часто достигают уважения и признания. У Ольги пытливый ум, не пропускающий ни одной мелочи. Девушка имеет собственное мнение по любому вопросу – именно такие качества смогли бы привнести что-то полезное в сфере образования. К ее достоинствам можно отнести огромную работоспособность, щепетильность, самоотдачу, преданность долгу, умение доделать все до конца", – подытожил эксперт.