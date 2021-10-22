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Шоу-бизнес
"Не женское дело": заговорившей о политике Бузовой дали под дых

"Не женское дело": заговорившей о политике Бузовой дали под дых

Ольга Бузова заявила, что не исключает, что в будущем уйдет в политику. Психолог Ирен Таро оценила шансы певицы.
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Бузова часто удивляет поклонников своими решениями и новыми амплуа. То телеведущая становится певицей, актрисой и ресторатором, то политиком. Звезда рассказала в одном из интервью, что в будущем может быть и такое, что она начнет помогать обществу в сфере образования.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

"Она бы могла быть очень успешна в политике, но главный вопрос – зачем? Если женщинам дают власть, у них быстро сметает крышу. И вот когда женщины берутся за несвойственные им вещи, у них ничего хорошего не получается – не женское это дело! Если женщина начинает конкурировать с мужчинами, от нее надо шарахаться обществу! Она опасна", – честно ответила на вопрос корреспондента "Дни.ру" Ирен Таро.

Несмотря на то, что психолог буквально дал под дых Бузовой и разнес ее желание стать политическим деятелем, он все же верит, что у нее могло бы и получиться. У знаменитости есть множество положительных качеств благодаря которым у нее есть все шансы.

"Ольга Бузова – глубокий и мудрый человек. Такие люди часто достигают уважения и признания. У Ольги пытливый ум, не пропускающий ни одной мелочи. Девушка имеет собственное мнение по любому вопросу – именно такие качества смогли бы привнести что-то полезное в сфере образования. К ее достоинствам можно отнести огромную работоспособность, щепетильность, самоотдачу, преданность долгу, умение доделать все до конца", – подытожил эксперт.


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Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 22 октября 2021, 13:05 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Магнаты
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чо кто там против............рот порвём !!!!!!!!!!!!!
девки
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депутат государственной думы Ольга Игоревна Бузова..........Рулим !!!!!!!!!!!!!!!
девки
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Гость882724
Сколько же заплатили ,чтобы написать такую хвалебную оду про существо,что полный ноль во всем Очень похоже на слова от пиарщика бузовой все как он пишет изо дня а день , теперь всю эту чушь подсунул,чтобы хоть как то возвысить полное .ерьмо бузову,что давно в яме с .овном Что делают деньги ,эта эксперт ,скорее не знает про бузову ,откоппали ,людишки из команды ,что давно трудятся на раскрутку проститутки бузы ,вот поэтому то и появляются такие идиотские статейки ,нашли,заплатили эксперту ,вот вам про полное убожество, нашли слова ,что совсем не соответствуют идиотки бузовой
пугачара вписуаром в думском туалете будешь гы гы ыыыыыыыыыыы
девки
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Гость882724
И что же это тупое существо бузова довела до конца? Надо писать совсем по другому ,там где появляется убогая ,там всему приходит конец , вспомнить её книги,бижутерию ,выступала дизайнером одежды,развалила шоу Бабий бунт,закрыли все рестораны и что писать идиотизм, что это тупое создание все доводит до конца ,откуда эта проплаченная тварь эксперт взялась?Бузова умеет только все разваливать она лентяйка чем то заниматься ,где надо думать,трудиться Она потребитель её занятие шмотки на себя натягивать ,а совершенствовать себя, для неё скучно
уборщицей пугачина у депутатов будешь .........гы гы ыыыыыыыыыы
девки
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Гость882724
Напомним, где тварюга ,уродка буза сказала " Я дура
Что бузова была пьяной на сцене Волгограде это совершенно точно ,как может трезвый чел показывать средний палец перед зрителями,материться, садиться на край сцены ,раздвигать ноги ,зная что в первых рядах дети,и главное почему над сценой и залом стоял запах алкоголя,Понятно надо <цензура> хоть как то оправдать,но это сложно ,если сами зрители были уверины ,что это бездарно-безголосое существо была пьяной А вот такие мерзкие эксперты ,за отдельную оплату, могут врать ,переписывать все что подсунул пиаршик
тебя пугачара- урной в думу возьмем...гы гы ыыыыыыыы
Гость882724
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Сомневаюсь по-поводу так называемой мудрости Бузовой, о коей вещает так называемый эксперт, а вот с психикой у тетеньки явно не все в порядке. Эскпрессивные шарахания в отношениях с людьми, совершенно инфантильные попытки проявить себя в разных амплуа, громкие обещания и фантазии вместо реальностей - все наводит на мысли: а не сходить ли Бузовой к грамотному психиатру. Вдруг поможет... :) Хороший психиатр уж всяко лучше как эксперт нежели некий психолог.
Гость882724
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Всё правильно. К чему только прикоснулась эта бесталанная бездарность - везде провал, покусала и там и здесь, время прошло, никому уже не интересна, билеты не продаются, люди плюются только при упоминании об этом чудовищном создании, что же осталось ? Только пойти в политику. Но кому нужна баба-дура, способная лишь любоваться сама собой, дебильно хихикать и гнуть пальцы, пытаясь изобразить сердечки, как малолетка?
Гость882724
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Сколько же заплатили ,чтобы написать такую хвалебную оду про существо,что полный ноль во всем Очень похоже на слова от пиарщика бузовой все как он пишет изо дня а день , теперь всю эту чушь подсунул,чтобы хоть как то возвысить полное .ерьмо бузову,что давно в яме с .овном Что делают деньги ,эта эксперт ,скорее не знает про бузову ,откоппали ,людишки из команды ,что давно трудятся на раскрутку проститутки бузы ,вот поэтому то и появляются такие идиотские статейки ,нашли,заплатили эксперту ,вот вам про полное убожество, нашли слова ,что совсем не соответствуют идиотки бузовой
Гость882724
Пожаловаться Ответить
И что же это тупое существо бузова довела до конца? Надо писать совсем по другому ,там где появляется убогая ,там всему приходит конец , вспомнить её книги,бижутерию ,выступала дизайнером одежды,развалила шоу Бабий бунт,закрыли все рестораны и что писать идиотизм, что это тупое создание все доводит до конца ,откуда эта проплаченная тварь эксперт взялась?Бузова умеет только все разваливать она лентяйка чем то заниматься ,где надо думать,трудиться Она потребитель её занятие шмотки на себя натягивать ,а совершенствовать себя, для неё скучно
Гость882724
Пожаловаться Ответить
Напомним, где тварюга ,уродка буза сказала " Я дура
Что бузова была пьяной на сцене Волгограде это совершенно точно ,как может трезвый чел показывать средний палец перед зрителями,материться, садиться на край сцены ,раздвигать ноги ,зная что в первых рядах дети,и главное почему над сценой и залом стоял запах алкоголя,Понятно надо <цензура> хоть как то оправдать,но это сложно ,если сами зрители были уверины ,что это бездарно-безголосое существо была пьяной А вот такие мерзкие эксперты ,за отдельную оплату, могут врать ,переписывать все что подсунул пиаршик
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