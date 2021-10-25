Нуждающегося в помощи Моргенштерна отправили к специалисту: Пил, чтобы спать

Моргенштерн согласился дать интервью Ксении Собчак. Журналистка осветила его личную жизнь, а также отправила артиста на сессию к психологу.

К удивлению многих поклонников, рэпер не сопротивлялся. Он с радостью встретился со специалистом и обсудил с ней все свои травмы. Алишер признался, что волнуется, так как никогда не находился в такой ситуации и боится, что психолог сейчас вскроет все его раны, после чего жить будет тяжелее. Однако он постарался быть откровенным.

Моргенштерн рассказал, что испытывает проблемы со сном. Какое-то время он даже пил, чтобы иметь возможность заснуть. Также с 13 лет он страдает от сонного паралича. Певец нередко видит страшные лица, которые кричат на него сверху. Раньше он сильно боялся этого состояния, а теперь научился выходить из него.

Психолог вспомнила, что Алишер рассказывал о проблемах с зубами. Якобы во сне он так сжимал челюсти, что стирал эмаль. Она отметила, что все это происходит из-за того, что в жизни исполнитель постоянно сдерживал свои эмоции. Моргенштерн согласился с экспертом и указал, что до 21 года лишь хотел всем понравиться. Эксперт предположила, что главной его задачей мог быть поиск одобрения собственной мамы.

Исполнитель подчеркнул, что всегда был "маменькиным сынком", но при этом поддержку родительницы чувствовал во всем. По его словам, от людей он скрывает только любовь, которая есть внутри него. При этом рэпер Моргенштерн – это лишь образ.

