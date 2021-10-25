Пристрастившегося к гейским утехам Манукяна раскрыли: Делает это неосознанно

Скандальный рэпер Моргенштерн дал интервью Ксении Собчак. Исполнитель признался, что у него дома есть целая коллекция вещей с фотографиями бывшего возлюбленного поющей ведущей. Все дело в том, что ему крайне импонирует Дава "как персонаж". Свою позицию артист объяснил.
Исполнитель указал, что особенно его поразил момент с трагедией в Казани. Тогда Давид Манукян отправился на место страшных событий, чтобы возложить цветы. Позднее он вдруг запустил таргетированную рекламу на пост, в котором рассказал о своем поступке, что потрясло общественность. "Это *****", – заявил Моргенштерн.
По мнению артиста, Дава все это "делает неосознанно", но если подобные поступки являются продуманными пиар-ходами, то он – "гений". Моргенштерн убежден, что отношения с Ольгой Бузовой, а затем публичные утехи с Филиппом Киркоровым – это один из самых ярких случаев использования ориентации в карьерных целях. Якобы певец просто хочет, чтобы о нем все говорили.
Ксения Собчак и Моргенштерн провели несколько минут интервью, сидя на ковре с фотографией Давида Манукяна. Журналистка рассказала, что больше всего была шокирована видео Давида Манукяна ко Дню Победы. "Если бы это был троллинг, но он это всерьез", – возмутилась знаменитость.
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