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Шоу-бизнес
Пристрастившегося к гейским утехам Манукяна раскрыли: Делает это неосознанно

Пристрастившегося к гейским утехам Манукяна раскрыли: Делает это неосознанно

После расставания с Ольгой Бузовой личная жизнь Давида Манукяна оказалась под пристальным вниманием публики. Теперь артиста раскрыли.
прочитано 1924 раза

Скандальный рэпер Моргенштерн дал интервью Ксении Собчак. Исполнитель признался, что у него дома есть целая коллекция вещей с фотографиями бывшего возлюбленного поющей ведущей. Все дело в том, что ему крайне импонирует Дава "как персонаж". Свою позицию артист объяснил.

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Алишер Тагирович Моргенштерн рэпер, музыкант

Исполнитель указал, что особенно его поразил момент с трагедией в Казани. Тогда Давид Манукян отправился на место страшных событий, чтобы возложить цветы. Позднее он вдруг запустил таргетированную рекламу на пост, в котором рассказал о своем поступке, что потрясло общественность. "Это *****", – заявил Моргенштерн.

По мнению артиста, Дава все это "делает неосознанно", но если подобные поступки являются продуманными пиар-ходами, то он – "гений". Моргенштерн убежден, что отношения с Ольгой Бузовой, а затем публичные утехи с Филиппом Киркоровым – это один из самых ярких случаев использования ориентации в карьерных целях. Якобы певец просто хочет, чтобы о нем все говорили.

Ксения Собчак и Моргенштерн провели несколько минут интервью, сидя на ковре с фотографией Давида Манукяна. Журналистка рассказала, что больше всего была шокирована видео Давида Манукяна ко Дню Победы. "Если бы это был троллинг, но он это всерьез", – возмутилась знаменитость.

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Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 октября 2021, 13:15 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Мне все равно, что обо мне подумают": Дава о предложении Киркорову сыграть "гей-свадьбу"

комментарии

Ответить:

девки
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Рулим дальше !!!!!!!!!!!!! и ржём над бредом пугачевой !!!!!!!еееееееееееее!!!!!!!!!!!!
ОНА
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.
А как проститутка бузова делает,когда выходит пьяная,полуголая на сцену в гей клубе ,как тварь воспринимать? напивается,все делает для того чтобы возбудить толпу геев ,потом тварюга падает в толпу и её начинают лапать и это норма? считается адекватной? понятно эту тварь пасут мошенники им нужна эта проститутка,как прачка им главное на её фоне ,и за счет твари отмыть нужные деньги
Ой, а расскажите еще что—нибудь..
ОНА
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.
ВСЁ начали притягивать таких ЯКОБЫ популярных рассуждать как надо для проститутки бузовой ,на тварь работает огромноеиколичество <цензура> людишек 0,знай моргенштерн и тебя одурачили твари людишки от бузовой уговорили говорить,писать не правду ,таких полно одураченных идиотов ,это твари за 5 лет умеют уговорит что то положительное про тварь бузову ,поэтому то ..овно и плавает
Каждый раз когда ты открываешь рот оттуда вылетает очередная порция помоев .
ОНА
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.
А как проститутка бузова делает,когда выходит пьяная,полуголая на сцену в гей клубе ,как тварь воспринимать? напивается,все делает для того чтобы возбудить толпу геев ,потом тварюга падает в толпу и её начинают лапать и это норма? считается адекватной? понятно эту тварь пасут мошенники им нужна эта проститутка,как прачка им главное на её фоне ,и за счет твари отмыть нужные деньги
Ты ведешь себя так, как будто выросла в публичном доме .
ОНА
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.
А как проститутка бузова делает,когда выходит пьяная,полуголая на сцену в гей клубе ,как тварь воспринимать? напивается,все делает для того чтобы возбудить толпу геев ,потом тварюга падает в толпу и её начинают лапать и это норма? считается адекватной? понятно эту тварь пасут мошенники им нужна эта проститутка,как прачка им главное на её фоне ,и за счет твари отмыть нужные деньги
Пойди умойся и смой с себя этот идиотизм .
.
Пожаловаться Ответить
А как проститутка бузова делает,когда выходит пьяная,полуголая на сцену в гей клубе ,как тварь воспринимать? напивается,все делает для того чтобы возбудить толпу геев ,потом тварюга падает в толпу и её начинают лапать и это норма? считается адекватной? понятно эту тварь пасут мошенники им нужна эта проститутка,как прачка им главное на её фоне ,и за счет твари отмыть нужные деньги
девки
Пожаловаться Ответить
.
ВСЁ начали притягивать таких ЯКОБЫ популярных рассуждать как надо для проститутки бузовой ,на тварь работает огромноеиколичество <цензура> людишек 0,знай моргенштерн и тебя одурачили твари людишки от бузовой уговорили говорить,писать не правду ,таких полно одураченных идиотов ,это твари за 5 лет умеют уговорит что то положительное про тварь бузову ,поэтому то ..овно и плавает
Морген- наш !!!!!!!!!!!..................<цензура>-еееееееееее!!!!!!!!!!!
девки
Пожаловаться Ответить
.
А как проститутка бузова делает,когда <цензура> выходит пьяная,полуголая на сцену в гей клубе ,как тварь воспринимать? <цензура> напивается,все делает для того чтобы возбудить толпу геев ,потом тварюга падает в толпу и её начинают лапать и это норма?<цензура> считается адекватной? понятно эту тварь пасут мошенники им нужна эта проститутка,как прачка им главное на её фоне ,и за счет твари отмыть нужные деньги
Все престижные "Клубы" наши !!!!!!!!!!!..................<цензура>-еееееееееее!!!!!!!!!!!
.
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ВСЁ начали притягивать таких ЯКОБЫ популярных рассуждать как надо для проститутки бузовой ,на тварь работает огромноеиколичество <цензура> людишек 0,знай моргенштерн и тебя одурачили твари людишки от бузовой уговорили говорить,писать не правду ,таких полно одураченных идиотов ,это твари за 5 лет умеют уговорит что то положительное про тварь бузову ,поэтому то ..овно и плавает
.
Пожаловаться Ответить
А как проститутка бузова делает,когда <цензура> выходит пьяная,полуголая на сцену в гей клубе ,как тварь воспринимать? <цензура> напивается,все делает для того чтобы возбудить толпу геев ,потом тварюга падает в толпу и её начинают лапать и это норма?<цензура> считается адекватной? понятно эту тварь пасут мошенники им нужна эта проститутка,как прачка им главное на её фоне ,и за счет твари отмыть нужные деньги
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