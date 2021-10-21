Стало известно о причинах расточительства Моргенштерна

Недавно Моргенштерн потратил несколько миллионов рублей на новые зубы. Психолог Арслан Мирный рассказал о причинах расточительства певца.

Моргенштерн давно славится не только своими треками, которые часто становятся хитами, но и эпатажным поведением. Он совершает поступки, которые еще потом несколько дней обсуждает вся общественность.

Недавно стало известно, что певец потратил четыре миллиона 100 тысяч рублей на виниры. Многие обвинили блогера в бездумной трате денег. Психолог и коуч Арслан Мирный не согласился с мнением подписчиков.

"Я бы не стал называть поступок Моргенштерна расточительством. Богатые и успешные люди имеют определенный склад ума. Мышление миллионеров отличается от мышления обычного человека. Деньги — это лишь средство оплаты за выполненные услуги или какие-то вещи. Не более. Разумеется, Моргенштерн не будет восседать на них и откладывать все до копейки под свой матрас", – дал он свой комментарий корреспонденту "Дни.ру".

Помимо того, что рэпер тратит огромные суммы на свою жену Дилару Зинатуллину, на семью и благотворительность, он не забывает и про себя. Он спокойно может подарить свой любимой девушке на день рождения пять миллионов рублей, отдать ребенку шесть миллионов рублей или поставить себе новые зубы за четыре миллиона рублей.



"Чем больше денег он вкладывает в самого себя, тем больше он получает от этой жизни. У него прекрасно развита самоценность, благодаря чему он понимает, что потребности и цели могут меняться, расти и увеличиваться. Дело в том, что успешные люди знают главный закон, который гласит: "чем больше отдаешь, тем больше получаешь". Моргенштерн не является исключением", – подытожил Мирный.