Алишер Тагирович Моргенштерн (иноагент) рэпер, музыкант

Биография Моргенштерна*

Алишер Валеев родился 17 февраля 1998 года в Уфе. Мать будущей звезды Марина Моргенштерн занималась цветочным бизнесом. Родители развелись, а когда Алишеру было 11 лет, отец умер от цирроза печени.

Рэпом юноша начал увлекаться рано, слушал Гуфа и АК-47, западных исполнителей. В подростковом возрасте катался с друзьями на скейтбордах, снимал это на видео. Первый клип "Выше облаков" был снят в 2010 году.

Первую известность получил благодаря пародийным видеороликам в рамках собственного проекта "#ИзиРеп" на YouTube. Сотрудничал с рэп-исполнителем Face (признан в РФ иноагентом с 8.04.2022), делая постпродакшн для видеоклипов "Гоша Рубчинский" и "Megan Fox"

17 февраля 2018 года Моргенштерн* выпустил дебютный мини-альбом Hate Me, а также видеоклип на треки "Дикий" и "Insomnia". 1 января 2019 года вышел альбом "Улыбнись, дурак!". В альбоме приняли участие исполнители 4Teen и ЛСП, а также видеоблогер Дмитрий Ларин.

15 ноября 2019 года вышел совместный с Клавой Кока сингл "Мне пох". 8 июня 2020 года в сеть была слита песня "Cadillac" совместно с Элджеем, попавшая в этот же день на 1 место в чарте Genius. 28 декабря 2020 года, вышел сингл под названием "Cristal & Моёт".

15 июля 2021 года сервис Spotify назвал Моргенштерна* самым прослушиваемым исполнителем из России за год существования сервиса на территории РФ. После эмиграции в ОАЭ Алишер выпустил ряд синглов и альбом "2022: Last One". Под конец 2022-го рэпер отправился в тур по США и решил покорить своей музыкой весь мир.



Личная жизнь

Моргенштерн* женился на Диларе Зинатуллиной 31 августа 2021 года. Он сделал предложение в июле во время съемок клипа "NOMINALO", пышную свадьбу сыграли в комичном деревенском стиле при поддержке Ксении Собчак. Однако уже 9 апреля 2022 года Дилара заявила о разводе в личном блоге и артист расторжение брака подтвердил.

История их любви началась в 2017 году, когда Моргенштерн* жил в Уфе и еще не успел прославиться. Из-за измен рэпера, который счел себя полигамным, отношения не раз давали трещину. В конце 2022 года в интервью за границей Моргенштерн* заявил, что по-прежнему любит Дилару и уверен, что это взаимно. Также он изъявил желание снова на ней жениться и стать отцом.

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