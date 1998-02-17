Биография Моргенштерна

Алишер Валеев родился 17 февраля 1998 года в Уфе. Мать будущей звезды занималась цветочным бизнесом. Родители развелись, а когда Алишеру было 11 лет, отец умер от цирроза печени.

Рэпом юноша начал увлекаться рано, слушал Гуфа и АК-47, западных исполнителей. В подростковом возрасте катался с друзьями на скейтбордах, снимал это на видео. Первый клип "Выше облаков" был снят в 2010 году.

Первую известность получил благодаря пародийным видеороликам в рамках собственного проекта "#ИзиРеп" на YouTube. Сотрудничал с рэп-исполнителем Face, делая постпродакшн для видеоклипов "Гоша Рубчинский" и "Megan Fox"

17 февраля 2018 года Моргенштерн выпустил дебютный мини-альбом Hate Me, а также видеоклип на треки "Дикий" и "Insomnia". 1 января 2019 года вышел альбом "Улыбнись, дурак!". В альбоме приняли участие исполнители 4Teen и ЛСП, а также видеоблогер Дмитрий Ларин.

15 ноября 2019 года вышел совместный с Клавой Кока сингл "Мне пох". 8 июня 2020 года в сеть была слита песня "Cadillac" совместно с Элджеем, попавшая в этот же день на 1 место в чарте Genius. 28 декабря 2020 года, вышел сингл под названием "Cristal & Моёт".

15 июля 2021 года сервис Spotify назвал Моргенштерна самым прослушиваемым исполнителем из России за год существования сервиса на территории РФ.



Личная жизнь

Моргенштерн женат на Диларе Зинатуллиной с 31 августа 2021 года. Он сделал предложение в июле во время съемок клипа "NOMINALO".

С 2017 по конец 2019 года пара также была вместе, но, по словам Алишера, сказанным в интервью Юрию Дудю, он предложил ей сделать отношения открытыми, но Дилара отказалась, и пара разошлась. Спустя некоторое время Дилара и Алишер снова сошлись.

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