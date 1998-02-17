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Алишер Тагирович Моргенштерн (иноагент)

рэпер, музыкант
Алишер Тагирович Моргенштерн (иноагент)
  • Дата рождения: 17 февраля 1998
  • Место рождения: Уфа
  • Знак зодиака: Водолей
  • Рост: 185
  • Вес: 73
  • Жена/Муж: Дилара Зинатуллина

Биография Моргенштерна*

Алишер Валеев родился 17 февраля 1998 года в Уфе. Мать будущей звезды Марина Моргенштерн занималась цветочным бизнесом. Родители развелись, а когда Алишеру было 11 лет, отец умер от цирроза печени.

Рэпом юноша начал увлекаться рано, слушал Гуфа и АК-47, западных исполнителей. В подростковом возрасте катался с друзьями на скейтбордах, снимал это на видео. Первый клип "Выше облаков" был снят в 2010 году.

Первую известность получил благодаря пародийным видеороликам в рамках собственного проекта "#ИзиРеп" на YouTube. Сотрудничал с рэп-исполнителем Face (признан в РФ иноагентом с 8.04.2022), делая постпродакшн для видеоклипов "Гоша Рубчинский" и "Megan Fox"

17 февраля 2018 года Моргенштерн* выпустил дебютный мини-альбом Hate Me, а также видеоклип на треки "Дикий" и "Insomnia". 1 января 2019 года вышел альбом "Улыбнись, дурак!". В альбоме приняли участие исполнители 4Teen и ЛСП, а также видеоблогер Дмитрий Ларин.

15 ноября 2019 года вышел совместный с Клавой Кока сингл "Мне пох". 8 июня 2020 года в сеть была слита песня "Cadillac" совместно с Элджеем, попавшая в этот же день на 1 место в чарте Genius. 28 декабря 2020 года, вышел сингл под названием "Cristal & Моёт".

15 июля 2021 года сервис Spotify назвал Моргенштерна* самым прослушиваемым исполнителем из России за год существования сервиса на территории РФ. После эмиграции в ОАЭ Алишер выпустил ряд синглов и альбом "2022: Last One". Под конец 2022-го рэпер отправился в тур по США и решил покорить своей музыкой весь мир.

Личная жизнь

Моргенштерн* женился на Диларе Зинатуллиной 31 августа 2021 года. Он сделал предложение в июле во время съемок клипа "NOMINALO", пышную свадьбу сыграли в комичном деревенском стиле при поддержке Ксении Собчак. Однако уже 9 апреля 2022 года Дилара заявила о разводе в личном блоге и артист расторжение брака подтвердил.

История их любви началась в 2017 году, когда Моргенштерн* жил в Уфе и еще не успел прославиться. Из-за измен рэпера, который счел себя полигамным, отношения не раз давали трещину. В конце 2022 года в интервью за границей Моргенштерн* заявил, что по-прежнему любит Дилару и уверен, что это взаимно. Также он изъявил желание снова на ней жениться и стать отцом.

Интересные факты

  • некоторое время учился в педагогическом университете, но был исключен после того, как на практике в школе предложил ученице заняться сексом в туалете и записал это на видео;
  • в 2020 году Моргенштерн* получил премию "Женщина года" от журнала Moda Topical;
  • в апреле 2021 года в отношении рэпера было заведено административное дело за пропаганду наркотиков, в июне этого же года Зюзинский районный суд города Москвы признал Моргенштерна* виновным и назначил наказание в размере 100 тысяч рублей, но рэпер обжаловал решение;

  • 26 сентября 2021 года Моргенштерн* открыл бургерную Kaif Burger на Никольской улице в Москве, а на следующий год ему пришлось избавиться от своей доли в этом бизнесе.

    * Моргенштерн признан иноагентом по решению Минюста РФ от 6.05.2022

По стопам "Би-2": Моргенштерну* в Таиланде грозит депортация

По стопам "Би-2": Моргенштерну* в Таиланде грозит депортация
По данным источников, артист может быть депортирован в Россию. В настоящий момент Моргенштерн* вынужден жить в Таиланде из-за запрета на въезд в ОАЭ. Команда юристов Алишера активно занимается оформлением рабочих виз и других необходимых бумаг, чтобы предотвратить подобное развитие событий.

Собчак высказалась о своей причастности к запрету на въезд в ОАЭ Моргенштерна*

Собчак высказалась о своей причастности к запрету на въезд в ОАЭ Моргенштерна*
Ксения Собчак прокомментировала новость о том, что Моргенштерн* больше не сможет попасть в Дубай. Уехавший из России Алишер Моргенштерн* последние два года жил и работал в Дубае.

Остался без дома: изгнанный из Дубая Моргенштерн* выступил с заявлением

Остался без дома: изгнанный из Дубая Моргенштерн* выступил с заявлением
Рэпер Моргенштерн* не смог въехать в Дубай, где жил последние 2 года. Он обратился к властям ОАЭ. Алишер Моргенштерн* уже два года живет в Дубае.

Иноагенту Моргенштерну вынесли вердикт после громких слов о родине

Иноагенту Моргенштерну вынесли вердикт после громких слов о родине
Хочет домой, но боится. Есть ли шансы у Моргенштерна* безопасно вернуться в Россию? В новом скандальном интервью на Youtube Ксения Собчак снова "закидала" вопросами популярного рэпера.

Хочу вернуться: иноагент Моргенштерн* сравнил дом с жирной продавщицей

Хочу вернуться: иноагент Моргенштерн* сравнил дом с жирной продавщицей
У Алишера Моргенштерна* случилось признание. Вот о чем рассказал рэпер в интервью известной журналистке. В недавнем интервью Ксении Собчак на ее Ютуб-канале Алишер Моргенштерн* признался: "Хочу домой".

"Спеть за другую страну": феномен певца SHAMAN подняли на смех

"Спеть за другую страну": феномен певца SHAMAN подняли на смех
Две знаменитости обсудили популярного певца. Так, феномен SHAMAN'а высмеяли на всю страну. Свой путь популярный парень начал с группы "Час пик".

Гульнувшая на вечеринке Собчак заговорила о сексе с Моргенштерном*

Гульнувшая на вечеринке Собчак заговорила о сексе с Моргенштерном*
Популярная журналистка затронула пикантную тему. Ксения Собчак заговорила о близости с Моргенштерном*. После ухода из "Дома-2" популярная ведущая продолжила работу на телевидении, принимала участие в различных проектах, стала активно заниматься общественной и политической деятельностью.

"Месяц вместе живем": Моргенштерн* съехался в Дубае с новой девушкой

"Месяц вместе живем": Моргенштерн* съехался в Дубае с новой девушкой
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Моргенштерн* оскорбил тучных людей

Моргенштерн* оскорбил тучных людей
Моргенштерн* рассказал о своем отношении к лишнему весу и жестко высказался про людей, страдающих от тучности. Философия бодипозитива, которая стала неимоверно популярна в последние несколько лет, собирает вокруг себя тех, кто признается в любви собственному телу и не изводит себя из-за лишнего килограмма.

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