"Пассажиров в ДТП так не прессуют": Собчак с пристрастием допросили в Сочи

Ксению Собчак вызвали на повторный допрос по делу о смертельной аварии.

Сегодня утром журналистка отправилась в Сочи давать показания о ДТП, произошедшем 9 октября. О своих впечатлениях от допроса блондинка рассказала в телеграм-канале "Кровавая барыня". Ксения Собчак отметила, что в Сочи представители правопорядка ей задали те же самые вопросы, что до этого их коллеги задавали в Москве.

Первый допрос блондинки после аварии состоялся в столице. Он длился три часа, что совсем не свойственно для тех, кто проходит по делу свидетелем.

"Обычно пассажиров в ДТП так не прессуют, но то пассажиров, а то ужасную Собчак," – ехидно заметила журналистка.



Некоторые СМИ писали, что в Сочи Собчак ожидает очная ставка с водителем автомобиля, спровоцировавшего аварию, однако эта информация не подтвердилась. По мнению самой журналистки, очной ставки и быть не могло, так как ее показания не расходятся со словами сидевшего за рулем Олега Цоя. Напомним, мужчина взял вину на себя и его отправили под домашний арест.

Тем не менее, сочинские правоохранители с пристрастием допросили телеведущую, а также попросили ее подтвердить подлинность съемок с мероприятия, которое она проводила в поселке Роза Хутор, и кадры, снятые возле аэропорта.

Ранее о смертельном ДТП с участием Ксении Собчак высказался ее супруг – режиссер Константин Богомолов.